Berrettini-Murray oggi a Miami, orario TV e dove vedere la partita di tennis in diretta e streaming Berrettini-Murray è la partita del primo turno del Miami Open in programma oggi non prima delle 20, ora italiana. Diretta TV e streaming su Sky e Sky Go. Tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Berrettini-Murray è la partita valida per il primo turno del Masters 1000 Miami. Si gioca oggi mercoledì 20 marzo, non prima delle 20 ora italiana con diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Berrettini reduce dalla finale di Phoenix persa contro Borges è entrato in tabellone grazie al ranking protetto ed è attualmente il numero 142 del mondo. 5 i precedenti contro Murray, che detiene al momento il 62° posto del ranking: 3 vittorie per il tennista italiano, compresa quella nella finale di Stoccarda. In palio c'è il secondo turno, contro l'argentino Etcheverry. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Berrettini-Murray oggi in finale al Challenger di Phoenix, quando si gioca: l'orario TV

Berrettini e Murray giocheranno oggi mercoledì 20 marzo la partita del primo turno del Miami Open, con orario d’inizio non prima delle 20 italiane. Il match è in programma sul centrale e potrebbe iniziare in ritardo se le due sfide precedenti, ovvero Stephens-Kerber e Machac-Blanch dovessero prolungarsi più del dovuto.

Dove vedere Berrettini-Murray in diretta TV in chiaro e in streaming

Dove vedere Berrettini-Murray in TV? La partita del primo turno di Miami sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky, diretta su uno dei canali dedicati ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Max (201, 203 205). Nessuna trasmissione in chiaro del match che si potrà vedere anche in streaming. Diretta su smartphone, tablet e pc sull'app Sky GO o su Now, comprando il singolo biglietto dell'evento.

Berrettini contro Murray al Miami Open, i precedenti e il prossimo avversario

Matteo Berrettini ed Andy Murray si sono affrontati già 5 volte in carriera con il bilancio che vede il tennista italiano avanti 3-2. All’attivo anche una finale, sull’erba di Stoccarda con il successo del romano in tre set. L’ultima sfida risale all’anno scorso, agli Australian Open, con la vittoria dello scozzese in 4 set. Il vincitore di questo match, affronterà al secondo turno l'argentino Etcheverry che ha ricevuto un bye ai 64esimi.