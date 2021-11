Berrettini in lacrime dopo l’infortunio alle Finals, Djokovic lo consola: “Sii forte Matteo” Novak Djokovic ha voluto incoraggiare su Instagram Matteo Berrettini, inconsolabile dopo l’infortunio rimediato all’esordio nelle ATP Finals contro Zverev.

A cura di Marco Beltrami

Un pugno nello stomaco per tutti gli appassionati di tennis. Difficile non restare colpiti dal dramma sportivo di Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel match d'esordio delle Atp Finals di Torino contro Zverev. Nuovo infortunio agli addominali per il capitolino che dopo un primo set perso al fotofinish con il tedesco, ha dovuto gettare la spugna in lacrime. Il pubblico che fino a quel momento lo aveva incoraggiato e trascinato si è subito stretto al suo fianco, così come l'avversario che ha provato a consolarlo con grande correttezza. Anche Novak Djokovic, si è unito al coro di chi sta invitando Matteo a tenere duro, con un bel messaggio sui social.

Il numero 1 al mondo e principale favorito per la vittoria delle Atp Finals di Torino ha incontrato Berrettini in campo in 3 dei 4 Slam stagionali. Ha dovuto faticare e non poco, Nole al Roland Garros quando ha rischiato di perdere la testa e in finale a Wimbledon dopo l'eccezionale exploit dell'azzurro, imponendosi poi in 4 set anche agli US Open. Tra i due comunque c'è un buon rapporto come confermato anche dai sorrisi durante la presentazione dell'evento piemontese. Djokovic che si trova nel gruppo verde, quello con Tsitsipas, Rublev e Ruud, è rimasto molto colpito da quanto accaduto a Berrettini (ha definito questo come il "peggior momento della sua carriera") che molto probabilmente ora sarà sostituito da Jannik Sinner alle Finals, dopo il problema agli addominali.

Ecco allora che su Instagram, il campione serbo ha voluto consolare Berrettini. Nole tra un'immagine e l'altra delle sue stories relative all'esultanza per il trionfo della Serbia del calcio sul Portogallo, che le consentirà di accedere direttamente alla fase finale dei Mondiali, ha speso un pensiero anche per l'azzurro. Una foto relativa all'uscita dal campo di Berrettini in lacrime, accompagnata da queste parole "Sii forte Matteo".

Un gesto splendido che fa il paio con quelli di Alexander Zverev. Il tedesco in campo è rimasto profondamente colpito da quanto accaduto all'avversario. Avrebbe preferito un epilogo diverso il numero 3 del mondo che poi su Instagram ha speso parole bellissime: "Siamo tutti atleti che vogliono fare del loro meglio per vincere, ma la cosa più importante è che alla fine della giornata possiamo stringerci la mano in buona salute e prepararci per la nostra prossima partita. Oggi non è stato così e non riesco a immaginare cosa provi in ​​questo momento Matteo Berrettini. Tutto quello che posso dirti è di tenere la testa alta e tornerai".