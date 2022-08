Berrettini-Grenier oggi agli US Open, orario italiano della diretta: dove vederla in tv e streaming Berrettini affronta Grenier nel secondo turno degli US Open mercoledì 31 agosto. Un unico precedente a favore di Matteo che parte favorito. Tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming dell’incontro.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini affronterà Hugo Grenier nel secondo turno degli US Open. Il tennista italiano numero 14 della classifica ATP si è qualificato per i 32esimi dello Slam che si gioca a New York sui campi in cemento di Flashing Meadows battendo in scioltezza Jarry in tre set. Match sulla carta agevole contro Grenier, numero 119 del ranking lucky loser, già battuto nell'unico precedente. Al momento Berrettini, Camila Giorgi e Sinner sono gli unici italiani che si sono qualificati al secondo turno, dopo le sconfitte di Sonego, Trevisan, Paolini, Cocciaretto e Bronzini. Attesa per i match degli altri azzurri, Musetti e Fognini.

Berrettini-Grenier è in programma mercoledì 31 in orario ancora da definire. Per ora il match è stato inserito d'ufficio alle 17 italiane, ovvero nella prima fascia oraria, quando a New York saranno le 11 di mattina. Sono 6 le ore di differenza previste dal fuso orario. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming della partita di Berrettini contro Grenier.

A che ora gioca Berrettini contro Grenier agli US Open di tennis

L'orario d'inizio della partita tra Berrettini e Grenier è ancora da definire. Il match del secondo turno degli US Open è in programma oggi mercoledì 31 agosto, e per ora è stato collocato d'ufficio alle 11 locali come tutti gli altri, le 17 italiane. Al momento dell'uscita degli orari ufficiali sarà reso noto se l'orario resterà questo o scalerà a più avanti.

Dove vedere Berrettini-Grenier in diretta tv e live streaming

Dove vedere in TV Berrettini-Grenier? Il match non sarà trasmesso in TV in chiaro ma si potrà seguire su su Eurosport 1 e Eurosport 2. I due canali sono disponibili sia su Sky (canali 210, 211), sia su DAZN e Timvision per i rispettivi abbonati. La diretta streaming del confronto tra Berrettini e Grenier, si potrà vedere su Eurosport player, e dunque anche su DAZN e su Sky Go, per gli abbonati all'emittente satellitare, oltre a Discovery+ con contenuti esclusivi sugli allenamenti e direttamente dagli spogliatoi.

Chi è Grenier, l'avversario di Berrettini agli US Open 2022

Chi è Hugo Grenier, avversario di Berrettini al secondo turno degli US Open? Il francese è entrato in tabellone da lucky loser, ovvero da ripescato, approfittando del ritiro di Andujar. Al primo turno ha superato Etcheverry e ha già affrontato Matteo nel Challenger di Segovia nel 2017 perdendo in tre set. Attuale numero 119 ATP, ha vissuto gran parte della carriera tra i circuiti minori dove è riuscito anche a portare a casa diversi titoli. Parte nettamente sfavorito contro Berrettini, ma attenzione a chi non ha niente da perdere.