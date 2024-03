Berrettini-Gaston oggi a Phoenix, orario TV e dove vedere la partita di tennis in diretta e streaming Berrettini-Gaston è la partita valida per il primo turno del Challenger di Phoenix in programma non prima della mezzanotte di mercoledì 13 marzo, con diretta TV in chiaro su Supertennis. Il tennista italiano ritorna in campo dopo oltre sei mesi contro il tennista francese. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Berrettini-Gaston è la partita valida per il primo turno del Challenger ATP 175 di Phoenix. Il match è in programma oggi nella notte tra martedì e mercoledì non prima delle ore 24 con diretta TV in chiaro e streaming su Supertennis. Matteo Berrettini è pronto a fare il suo rientro in campo dopo più di sei mesi dall'ultimo incontro ufficiale che risale agli US Open e dunque ad esordire nel 2024 all'Arizona Tennis Classic contro il tennista francese numero 85 al mondo con il quale non ha mai giocato. In palio gli ottavi contro Cazaux.

Grande curiosità per il ritorno in campo di Berrettini dopo i tanti infortuni, alla prima in campo sotto la gestione del nuovo allenatore Roig. Nello stesso torneo c'è in campo anche Fabio Fognini che esordirà contro Mmoh.

A che ora gioca Berrettini oggi contro Gaston a Phoenix: orario e programma

Berrettini e Gaston giocheranno oggi nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo. L'orario d'inizio della partita è fissato per la mezzanotte italiana. Nel caso in cui le partite precedenti in programma sullo stesso campo, dovessero allungarsi di più, allora Berrettini-Gaston slitterebbe.

Dove vedere Berrettini-Gaston in diretta TV e streaming

Dove vedere Berrettini-Gaston in TV? La partita valida per i sedicesimi del torneo Challenger di Phoenix sarà trasmessa in TV in chiaro su Supertennis, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. La partita si potrà vedere in chiaro anche in diretta streaming sul sito dell'emittente e sulla piattaforma SuperTennix, gratuita per chi è in possesso di una tessera FITP.

I precedenti tra Berrettini e Gaston, e il prossimo avversario al challenger di Phoenix

Berrettini e Gaston non si sono mai affrontati in carriera. Quello del challenger 175 di Phoenix sarà dunque il primo incontro tra il tennista italiano numero 154 al mondo e il francese, 85° giocatore del ranking. In palio c'è un posto agli ottavi contro la testa di serie numero 8 Cazaux, tennista protagonista di un buon inizio di stagione. Nella stessa parte di tabellone di Berrettini c'è anche Fognini, con i due che potrebbero affrontarsi solo in semifinale.