Berrettini riparte dal nuovo coach, è Francisco Roig ex di Nadal: c’è la data del ritorno in campo Matteo ‘The Hammer’ è pronto a giocare di nuovo dopo il lungo stop provocato dall’infortunio alla caviglia subito agli US Open. Il torneo Atp 250 di Brisbane (Australia) è a porta d’ingresso verso il futuro. Accanto a Berrettini c’è un nuovo allenatore.

Francisco Roig è il nuovo coach di Matteo Berrettini.

Francisco Roig è il nuovo allenatore di Matteo Berrettini, sarà lui ad affiancarlo nel primo torneo che The Hammer affronterà dopo il periodo di stop che i medici gli hanno consigliato per recuperare la migliore condizione possibile dopo l'infortunio alla caviglia subito agli US Open, che lo aveva costretto a saltare anche la Coppa Davis (poi vinta dall'Italia). L'ex "coach spalla" che era nello staff di Rafa Nadal (vi è stato dal 2005 al 2022) à già all'opera con il tennista romano, con il quale si sta allenando a Monte Carlo.

Chiusa l'esperienza con Vincenzo Santopadre, Il tecnico spagnolo (che ha prevalso rispetto alla candidatura dello svedese Thomas Enqvist) lo aiuterà a riannodare i fili di una carriera spesso condizionata dagli incidenti e dalla sofferenza, così da riportarlo su quei livelli di competitività dai quali è scivolato nel corso del tempo, precipitando dalla 6ª fino alla 92ª posizione nel Ranking Atp. Una situazione che obbligherà Berrettini a passare per il turno di qualificazione (29, 30 dicembre) per accedere al tabellone del trofeo Atp 250 di Brisbane.

Il neo allenatore di The Hammer al fianco di Nadal dal 2005 al 2022.

Nella città australiana, oltre a Berrettini, ci saranno anche Giulio Zeppieri e Matteo Arnaldi (già inserito nel main draw). In lista anche Rune, Dimitrov, Shelton, Humbert, Korda, Baez, Etcheverry, Karatsev e lo stesso Nadal. Il campione iberico sarà in tabellone grazie a una wild card, una sorta di licenza-bonus di partecipazione.

"Ci vediamo nel 2024". Erano state le ultime parole di Berrettini condivise sui social: allora (era fine ottobre) spiegava perché sarebbe stato lontano ancora per un po' dai campi e dalle competizioni nonostante il lavoro svolto per risalire di condizione, fisica e mentale. "Il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione Atp – scrisse su Instagram -. È stata una decisone molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine".

Berrettini ‘motivatore' di Sinner nella recente Copp Davis vinta dall'Italia.

La voglia di lasciare tutto alle spalle, consegnare alla pagine della storia un 2023 amaro, è pari alla determinazione di assaporare di nuovo il gusto del match, di sentirsi ‘nella partita' (cime si dice in gergo). L'opera di ricostruzione è già iniziata, Berrettini ha un solo obiettivo: "iniziare l’anno in piena forma e salute" per godersi finalmente una "stagione piena e di successo".