video suggerito

Binotto in Audi è ufficiale, torna da subito in F1: terremoto nel team a Mondiale in corso L’ex Team Principal della Ferrari Mattia Binotto ritorna in Formula 1. Dall’1 agosto sarà il nuovo boss dell’Audi. Un ritorno in grande stile per Binotto, che proverà a convincere Sainz a entrare nel team dal 2025, in tandem con Hulkenberg. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mattia Binotto ritorna in Formula 1. L'ex team principal della Ferrari lavorerà per l'Audi, che ha dato l'annuncio ufficiale. La casa tedesca dal 2026 prenderà il posto della Sauber, rilevando piloti, strutture e di fatto tutto il team e farà il suo ingresso nel circus. Una rivoluzione totale quella dell'Audi che ha annunciato anche l'addio del CEO Andreas Seidl e di Oliver Hoffmann, che è stato negli ultimi anni il presidente del consiglio di amministrazione.

L'annuncio dell'Audi: Binotto nuovo CEO

Il ritorno di Binotto avverrà ufficialmente tra pochi giorni. A Spa non ci sarà. Perché il dirigente entrerà in carica dall'1 agosto. Avrà un doppio incarico sarà sia Chief Operating che Chief Techinical Officer. Il CEO di Audi Gernot Doellner lo ha presentato così: "Sono lieto che siamo riusciti a ingaggiare Mattia Binotto per il nostro ambizioso progetto in Formula 1. Con la sua vasta esperienza di oltre 25 anni in Formula 1, sarà senza dubbio in grado di dare un contributo decisivo per Audi".

L'Audi ha tante ambizioni e non vuole fare la comparsa in Formula 1: "Il nostro obiettivo è portare l’intero progetto di Formula 1 alle velocità della Formula 1 attraverso strutture di gestione chiare, responsabilità definite, interfacce ridotte e processi decisionali efficienti. A tal fine, il team deve essere in grado di agire in modo indipendente e rapido. Vorrei ringraziare Oliver e Andreas per l’importante lavoro svolto per stabilire il nostro ingresso in Formula 1 e per il loro impegno nella preparazione".

Leggi anche Come sarebbe la classifica piloti in F1 se il Mondiale fosse iniziato a Miami: Ferrari sconfortante

Binotto torna in Formula 1 dopo l'addio alla Ferrari

Per Mattia Binotto è un ritorno in grande stile. Per oltre venticinque anni è stato uomo Ferrari, c'era già all'epoca di Schumacher, ha vinto tanto, il suo zampino c'è stato, poi pian piano ha fatto la scalata ed è diventato Team Principal dopo l'addio di Arrivabene. Non è riuscito a far fare il salto di qualità alla Ferrari, è stato al centro di tante discussioni, ed ha salutato nel novembre del 2022, dimettendosi.

L'Audi ha già preso Hulkenberg e cerca un secondo pilota

Oltre a dover riorganizzare il team, che in questo momento è tra i peggiori del circus, dovrà capire chi ingaggiare come secondo pilota per il 2025. Nico Hulkenberg è stato già ufficializzato. Caldo è il nome di Carlos Sainz, che però attende proposte ben più allettanti. I nomi di Ocon, Bottas e Zhou (che sono gli attuali piloti) risuonano, così come quello di Tsunoda.