Berrettini-Fritz oggi in TV a Indian Wells: orario e diretta streaming Berrettini sfida Fritz nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano testa di serie numero 5 se la vedrà con il padrone di casa, che lo ha battuto nell’unico precedente. In palio gli ottavi del BNP Open Paribas contro Jannik Sinner che ha vinto per ritiro contro Isner. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells affronterà Taylor Fritz. Il miglior giocatore italiano, 5a testa di serie del tabellone del BNP Paribas Open dopo il successo sul qualificato Tabilo, se la vedrà con il 39° giocatore al mondo che l'ha battuto nell'unico precedente e che ha superato Nakashima nel secondo turno. Berrettini-Fritz mette in palio un posto negli ottavi contro Jannik Sinner. Derby possibile dunque alle porte. Tutto quello che c'è da sapere per vedere in TV e streaming il match.

Indian Wells, dove vedere Berrettini – Fritz in TV e streaming

Berrettini-Fritz sarà trasmesso in TV su Sky. Il match che mette in palio gli ottavi di finale del BNP Paribas Open sarà visibile su uno dei canali Sky Sport dedicati (201, 205, oppure su un altro in caso di contemporaneità con altre sfide). Per quanto riguarda invece la visione in chiaro dell'incontro, sarà possibile solo in differita su Supertennis. Diretta streaming su dispositivi portatili e computer invece sull'app Sky Go, che gli abbonati Sky potranno sfruttare. Sul sito di Supertennis e l'app Supertennix invece il match sarà trasmesso in differita.

Berrettini a Indian Wells oggi, orario e programma della partita contro Fritz

Berrettini e Fritz scenderanno in campo oggi sul cemento dell'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells, in California. Orario d'inizio alle 20 italiane per una sfida che non dovrebbe slittare a meno di peggioramenti delle condizioni climatiche e pioggia. In precedenza infatti sullo stesso campo non sono previsti altri match.

Berrettini e Fritz si sono già affrontati, il precedente

Matteo Berrettini e Taylor Fritz sono quasi coetanei. Il 25enne italiano e il 23enne americano si sono affrontati in una sola occasione, nel 2019. Nel match valido per le Finals di Coppa Davis, ad avere la meglio sul cemento indoor in Spagna fu Fritz in rimonta in 3 set. Adesso però è tutta un’altra musica, con Berrettini che nelle ultime stagioni è cresciuto moltissimo, come confermano anche i pregevoli risultati di quest’annata agli sgoccioli.

L'avversario del vincente di Berrettini-Fritz agli ottavi a Indian Wells, possibile derby con Sinner

Il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz affronterà agli ottavi di finale, Jannik Sinner. Se il capitolino dovesse rispettare il pronostico e vincere disputerà dunque un derby azzurro, contro il connazionale che ha conquistato gli ottavi del Masters 1000 per il ritiro di Isner. Una prospettiva suggestiva visto che Sinner e Berrettini avrebbero dovuto giocare il doppio insieme a Indian Wells, se non fosse stato per un fastidio al collo di Matteo.