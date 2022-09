Berrettini e Murray imitano i gemelli Derrick ma perdono in Laver Cup Matteo Berrettini e Andy Murray hanno dato spettacolo, imitando anche i gemelli Derrick di Holly e Benji ma hanno perso contro Auger-Aliassime e Jack Sock.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini e Andy Murray sono scesi in campo in doppio nel primo match della terza e ultima giornata della Laver Cup. Il tennista romano, che sabato ha ottenuto due successi, e il britannico hanno perso contro la coppia formata dal canadese Auger-Aliassime e l'americano Jack Sock, che regalano tre punti al Team World che ora si rifà sotto, l'Europa è avanti ma 8-7.

Hanno perso Berrettini e Murray, che apparivano favoriti e che dopo aver conquistato il primo set con il punteggio di 6-2 sembravano padroni, ma è bastato un break a Felix Auger-Aliassime e a Sock per rimettersi in carreggiata. Il duo del Team World ha vinto 6-3 il secondo set e ha portato l'incontro al super tie-break, che è stato bello, ma anche con qualche errore di troppo per i due europei. Un doppio fallo a testa, per Matteo e Andy, ha fatto la differenza. 10-8 il punteggio in favore del canadese e dell'americano, che ha vinto il secondo doppio di fila dopo quello contro Federer e Nadal.

L’italiano e il britannico colpiscono assieme la pallina.

C'è stato un momento su tutti in questa partita quello che ha visto nel sesto gioco dell'incontro i due tennisti europei colpire contemporaneamente una pallina, è stato curioso, pure perché poco dopo Murray ha perso l'equilibrio ed è caduto. Poco male, perché si è rialzato senza problemi. Chi è cresciuto guardando Holly e Benji ha immediatamente pensato ai gemelli Derrick, avversari di Holly, Benji e Tom Becker, che con la loro catapulta segnavano tanti gol e colpivano il pallone in contemporanea. Davvero molto divertente.

Berrettini e Murray dopo il colpo che ha ricordato i gemelli Derrick di Holly e Benji.

Ora il Team World ha rimontato ed è sotto 8-7. In ogni caso non sarà decisiva dunque la sfida tra Djokovic e Auger-Aliassime, chiamato agli straordinari. Pesante sarà invece Tsitsipas-Tiafoe, in caso di un successo per parte, allora si deciderà tutto con Ruud-Fritz.