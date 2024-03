Berrettini a Phoenix vince dopo 200 giorni, è la fine di incubo: “Mi accontentavo di una sconfitta” Matteo Berrettini è tornato in campo con una vittoria a Phoenix contro Gaston 200 giorni dopo il ritiro degli US Open. Si sarebbe accontentato anche di una sconfitta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Berrettini può festeggiare il ritorno in campo con una vittoria. Nel challenger di Phoenix il tennista italiano ha battuto in rimonta il francese Hugo Gaston 3-6, 6-3, 6-1. Un test importante per l'azzurro che dopo un inizio complicato, certificato da diversi errori, ha trovato la quadra mettendo alle corde il francese. Sensazioni positive per Berrettini, che nel post-partita ha spiegato che si sarebbe accontentato anche di una sconfitta dopo poco meno di 200 giorni dall'ultima partita ufficiale.

Ne è passata infatti di acqua sotto i ponti da fine agosto, quando fu costretto al ritiro agli US Open contro Rinderknech. Da un francese all'altro per Matteo che ha finalmente potuto sfoderare il suo miglior sorriso dopo la vittoria sul numero 85 al mondo: "Sono semplicemente felice perché sono passati quasi 7 mesi dall'ultima partita. Mi sono detto che avrei dovuto apprezzare anche il solo tornare in campo, per questo avrei accettato tranquillamente anche una sconfitta oggi".