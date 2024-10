video suggerito

Berrettini fa una dedica inaspettata, poi svela i tormenti: "Per 2 giorni non ho parlato con nessuno" Dedica a sorpresa di Berrettini a Shanghai dopo la vittoria su O'Connell. Il tennista italiano ha rivelato di avere vissuto giorni difficili a Tokyo per l'infortunio.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini torna in campo e vince a Shanghai. Il tennista italiano ha iniziato la sua avventura nel Masters 1000 cinese con un successo su Christopher O'Connell. Un match tutt'altro che semplice, con Berrettini che ha vinto un doppio tie-break. Curiosa la dedica finale sulla telecamera: "Mamm do Carmine!". Qual è il motivo di questa esclamazione? Probabilmente è anche un sospiro di sollievo dopo i giorni difficili dell'infortunio in Giappone.

La dedica di Berrettini dopo la vittoria su O'Connell a Shanghai

"Mamm do Carmine!", è un'espressione tipicamente napoletana che fa riferimento appunto alla "Madonna del Carmine", molto venerata nella città partenopea. Questa esclamazione viene utilizzata per esprimere stupore meraviglia di fronte a qualcosa, ad un pericolo scampato er esempio. Perché Berrettini ha deciso dunque di scrivere queste parole a fine match? Potrebbe essere un riferimento alla fatica fatta per avere la meglio di O'Connell soprattutto dopo i tormenti dell'ennesimo problema agli addominali.

Il periodo difficile di Berrettini dopo l'infortunio di Tokyo

Lo stesso Berrettini dopo il match ha parlato di quanto siano stati difficili i giorni post Tokyo: "Una cosa che ho fatto finora è stata essere davvero resiliente. Con l'aiuto di molte persone, del mio team che mi è vicino nei momenti brutti, in quelli belli. Ci sono stati un paio di giorni dopo Tokyo in cui non ho parlato con nessuno. Non mi stavo divertendo molto, ma grazie a loro e alla mia famiglia a casa e a tutti quelli che mi stanno aiutando, ho ritrovato l'energia e sono qui e il torneo è appena iniziato".

La partita ha avuto un andamento molto particolare, con il giocatore romano che ha dovuto recuperare nel primo set uno svantaggio di 5-1 nel tie-break, e ha rischiato la rimonta nel secondo quando ha subito un pesante e inaspettato controbreak proprio quando andava a servire per la vittoria. Nonostante tutto Matteo è riuscita a portarla a casa con un bel sospiro di sollievo. Fatica magari anche amplificata dalla preoccupazione per le sue condizioni dopo l'infortunio agli addominali rimediato a Tokyo.

Berrettini a Shanghai, Rune prossimo avversario

Umore comunque alto per Berrettini che ha trovato in campo sensazioni positive e riscontri incoraggianti anche a livello fisico. Ora avrà sulla sua strada un avversario di ben altra caratura, ovvero il danese Rune nel match in programma sabato. Una sfida in cui comunque Matteo proverà a prendersi la vendetta dell'ultimo precedente negativo nel torneo di Cincinnati.