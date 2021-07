Karolina Pliskova sfiderà la numero 1 del mondo Ashley Barty nella finale femminile del torneo di Wimbledon. La tennista ceca numero 13 della classifica WTA ha battuto in semifinale in 3 set la bielorussa Aryna Sabalenka, 4a tennista al mondo, in una vera e propria battaglia. L'australiana invece si è sbarazzata in due set dell'ex campionessa di Wimbledon Kerber. Appuntamento per Barty-Pliskova a sabato, con la diretta TV esclusiva su Sky. Per entrambe si tratta del miglior risultato mai raggiunto ai Champhionsip.

Nella prima semifinale Ashley Barty, numero 1 al mondo, ha superato con il punteggio di 6-3, 7-6 Angelique Kerber. La 33enne tedesca vincitrice del torneo di Wimbledon nel 2018, non è riuscita a riptere l’exploit, arrendendosi alla maggiore brillantezza mentale e fisica dell’australiana che ora è in vantaggio 3-2 nei confronti diretti. La Barty che in carriera a livello Slam ha vinto il Roland Garros nel 2019, ha l’opportunità di mettere in bacheca un altro dei trofei più prestigiosi al mondo e consolidare il suo primato.

Nella seconda semifinale, impresa di Karolina Pliskova che ha sovvertito i pronostici aggiudicandosi in rimonta il match contro la bielorussa Sabalenka. Quest'ultima ha vinto il primo set 7-5, ma ha dovuto fare i conti con il ritorno della ceca che aveva battuto nei due precedenti. 6-4, 6-4 in favore dell'ex numero 1 al mondo che per la seconda volta in carriera dopo gli Us Open del 2016 raggiunge una finale di un torneo dello Slam. La Pliskova e la Barty si conoscono molto bene essendosi affrontate in ben 7 occasioni nel circuito WTA. 5 i successi dell'australiana che parte con i favori del pronostico contro una giocatrice in un gran momento di forma.