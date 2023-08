Baez trionfa a Kitzbuhel e si scusa col pubblico: ha regalato un dispiacere a tutti Il bel discorso di Baez dopo il trionfo a Kitzbuhel su Thiem, atleta di casa. Ovviamente i tifosi austriaci non parteggiavano per lui.

Non è arrivato il lieto fine per Dominic Thiem nella sua Austria. Il tennista di casa che sta cercando di ritrovarsi dopo i problemi fisici, è stato sconfitto nella finale del torneo ATP di Kitzbuhel da Baez. L'argentino dopo il derby contro Etcheverry, ha regolato l'ex numero 3 del mondo e vincitore degli US Open con il risultato di 6-1, 6-3.

Terzo titolo in carriera per Baez che si è confermato uno specialista della terra rossa. Prova molto positiva per l'argentino che ha approfittato anche di un Thiem sicuramente provato dalle fatiche della semifinale, dove aveva battuto Djere annullando ben cinque match point. Sfumato dunque il sogno per l'austriaco di tornare a trionfare dopo il successo americano del 2020.

Insomma Baez ha rovinato la possibile festa dell'avversario, che ha avuto dalla sua parte anche tutto il pubblico schierato ovviamente con il giocatore di casa. Un motivo in più dunque per l'argentino per essere orgoglioso di se stesso e della sua prova.

Notevole il fair play finale in occasione del discorso riservato al vincitore del torneo. Parole di apprezzamento e stima per Thiem: "Sono un tuo grande ammiratore. Anni fa, ti ho visto in TV e mi hai motivato a partecipare a questo torneo. Spero che tu giochi ancora meglio di questa settimana (ride)… perché ti meriti di meglio, ovviamente!".

Poi ecco le scuse al pubblico di casa, per il dispiacere regalato a tutti coloro i quali tifavano per Thiem: "So che tutti qui volevano vedere vincere Domi perché è di qui. Mi dispiace". Un emozionato Baez ha poi spiegato: "Sono felice per oggi e per questa settimana. Questo posto è bellissimo. Mi godrò questo momento. Congratulazioni a Domi e al suo team. È stata una settimana fantastica per loro, quindi spero che torni al suo livello migliore". Degna conclusione di un torneo riuscitissimo, anche se gli austriaci avrebbero voluto un altro risultato oggi.