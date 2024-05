video suggerito

Avdeeva colpita da una testata dell’arbitra al Roland Garros: serve ghiaccio per il bernoccolo La tennista russa al Roland Garros ha avuto un curioso incidente con l’arbitra, scontandosi al momento di un controllo di un segno. Niente di grave per Avdeeva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il tennis non è uno sport di contatto, eppure c'è chi ha rimediato un colpo sul campo al Roland Garros. Si tratta della giovane tennista russa Julia Avdeeva, vittima di un incidente molto particolare durante la partita contro Coco Gauff. La giocatrice classe 2002 è stata costretta a ricorrere al ghiaccio sulla testa dopo uno scontro fortuito con l'arbitra.

Chi pensava di avere visto più o meno tutto su un campo da tennis è rimasto sorpreso da quanto accaduto nel match del primo turno dell'Open di Francia tra la tennista americana e quella russa. In avvio di secondo tempo, Avdeeva ha chiesto all'arbitra di scendere dalla sua postazione per valutare un segno nella sua metà campo. Una situazione classica durante una partita sulla terra battuta, come se ne vedono continuamente nei match su queste superfici.

Qualcosa però è andato storto, visto che dopo che l'ufficiale si è avvicinata per vedere dove fosse finita la pallina, le due si sono scontrate. Anche Avdeeva si era leggermente piegata per vedere il segno, non rendendosi conto di quante fosse vicina all'arbitra. Quest'ultima rialzandosi ha finito per colpire con una testata la tennista nella parte alta della fronte. La giovane atleta è rimasta un po' interdetta per l'episodio, lamentandosi per il colpo ricevuto. Un po' preoccupata e accompagnata dall'arbitra che si è prontamente scusata, la giocatrice ha chiesto le cure del caso.

Infatti un bernoccolo è spuntato ben visibile sulla sua fronte. Necessario il ghiaccio per la russa che dopo qualche minuto, senza fare troppe sceneggiate, è tornata al suo posto in campo minimizzando l'accaduto. Purtroppo per lei la partita non è andata bene, visto che Gauff si è imposta abbastanza agevolmente confermando i pronostici. Chissà se ripensando alla partita non ha accusato un dolore alla testa.