Australian Open 2023, le partite di stanotte: in campo Giorgi e Stefanini, programma e orari TV Australian Open 2023, gli orari delle gare in programma oggi 19 gennaio e degli italiani impegnati nel Day 4. In campo, Camila Giorgi e Lucrezia Stefanini. Diretta TV e in streaming integrale e in esclusiva su Eurosport.

A cura di Alessio Pediglieri

Il programma del day 4 agli Australian Open 2023 di tennis, primo slam della stagione: gli orari delle partite degli italiani e dove vederle in TV. Il day 3 ha riservato qualche sorpresa, con l'eliminazione del nostro Fabio Fognini, ad opera di Kokkinakis e di Rafal Nadal che non è riuscito a superare McDonald, a causa anche dell'infortunio che ne ha condizionato la prestazione. Buone sensazioni invece per Sinner che ha superato Etcheverry in tre set approdando al terzo turno degli Open australiani.

Giovedì 19 gennaio per il day 4, non scenderanno in campo gli italiani nel draw maschile, così tutte le attenzioni saranno rivolte a due azzurre, impegnate del singolare femminile. Si tratta di Camila Giorgi – che se la vedrà con Schmiedlova – e di Lucrezia Stefanini, contro Gracheva.

Le partite del 19 gennaio agli Australian Open di tennis: gli orari degli italiani

Nessun azzurro impegnato oggi nel singolare maschile, scenderanno in campo due azzurre, Camila Giorgi (orario stimato attorno alle 03:00) e Lucrezia Stefanini (inizio match attorno alle 07:00) che ha conquistato la sua prima vittoria dello Slam arrivata contro Tatiana Maria, avversaria incrociata in tabellone dopo le qualificazioni. Nel tabellone maschile, da concludere gli ultimi 32mi di finale, saranno impegnate le teste di serie Ruud (2) contro Brooksby, Rublev (5) che giocherà contro Ruusuvuori e soprattutto Djokovic (4), contro Couacaud. In quello femminile, occhi puntati sulle due italiane e su Jabeur (2) che sfiderà Vondrousova.

Programma femminile, gli orari dei match clou

Sabalenka (5) vs Rogers – 01:00 (Rod Laver Arena)

Schmiedlova vs Giorgi – 03:00 (Campo 7)

Fernandez vs Garcia (4) – 04:30 (Rod Laver Arena)

Gracheva vs Stefanini – 07:00 (Campo 6)

Vondrousova vs Jabeur (2) – 11:00 Rod Laver Arena)

Programma maschile, gli orari dei match clou

Brooksby vs Ruud (2) – 02:30 (Rod Laver Arena)

Rublev (5) vs Ruusuvuori – 03:00 (Kia Arena)

Couacaud vs Djokovic (4) – 09:00 (Rod Laver Arena)

Dove vedere le partite degli Australian Open in diretta TV e streaming

Gli Australian Open sono trasmessi in diretta TV da Eurosport con la messa in onda integrale e in esclusiva del torneo, solamente ad usufrutto degli abbonati Sky. Per il commento di tutti i match in programma, telecronaca affidata a Jacopo Lomonaco, Federico Ferrero e Riccardo Bisti che si alterneranno ai microfoni. Eurosport è visibile dietro regolare abbonamento a Sky ai canali 210 e 211, oppure sui canali di DAZN e di Discovery. In diretta streaming è possibile seguire tutto l'Australian Open su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv e su DAZN