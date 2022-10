ATP Napoli senza pace, il campo sul mare è troppo scivoloso per giocare: Nardi-Moutet sospesa Il torneo ATP 250 di Napoli non è partito con il piede giusto e la prima giornata di gara si è chiusa anticipatamente. Sospeso dopo pochi game il match tra Nardi e Moutet perché il campo era troppo scivoloso.

A cura di Alessio Morra

Il torneo di tennis ATP 250 di Napoli oggi ha vissuto la sua prima vera giornata di gare. Tutto è iniziato con ritardo a causa di problemi grossi con i campi, che hanno costretto gli organizzatori ad annullare la prima giornata e a far disputare le Qualificazioni e il torneo di doppio in un'altra sede e in un'altra città, a Pozzuoli. Questa giornata di gare si è chiusa con anticipo e soprattutto si è chiusa male. Perché il match tra Nardi e Moutet è stato sospeso perché il campo centrale era troppo scivoloso.

Le Qualificazioni del torneo di Napoli dovevano iniziare sabato scorso, ma a causa di problemi con i campi la giornata è stata cancellata e le Qualificazioni sono state spostate in un altro circolo, quello di Pozzuoli. Velocemente gli organizzatori hanno posto rimedio e in questo martedì è iniziato il torneo del singolare maschile. Il programma è andato via veloce. Sei incontri erano in programma. I primi cinque sono stati rapidi. Hanno vinto il giapponese Daniel, l'argentino Cachin, il colombiano Galan, il portoghese Borges e il serbo Kecmanovic, che ha sconfitto Cobolli.

Dopo di che sono scesi in campo per l'ultima sfida del martedì il giovane Luca Nardi, talento italiano entrato in tabellone con una wild card, e il focoso francese Moutet. In campo ci sono rimasti poco, hanno disputato solo quattro giochi. Sul 2-2 partita sospesa. Arbitro e supervisor hanno deciso di fermare tutto perché il campo era troppo umido, estremamente scivoloso. Un paio di game prima il francese si era lamentato, aveva detto che il campo per lui era scivoloso. La partita era continuata, ma poco dopo è arrivato lo stop definitivo.

La partita riprenderà domani, quando si spera i problemi saranno terminati. Sicuramente sarà complicato proseguire il torneo, soprattutto nei prossimi giorni. Perché gli incontri da programmare sono tantissimi e quest'altro intoppo complica i piani degli organizzatori del torneo ATP 250 di Napoli.