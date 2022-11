ATP Finals 2022, oggi Djokovic-Rublev e Tsitsipas-Medvedev: orari TV e dove vedere le partite su Rai e Sky Seconda giornata di gare per il Gruppo Rosso delle ATP Finals 2022. Djokovic e Rublev si affrontano nel pomeriggio, chi vince può qualificarsi già per le semifinali. Tsitsipas-Medvedev alle ore 21.

A cura di Alessio Morra

Quarta giornata di gare alle ATP Finals. A Torino stasera potrebbe esserci un secondo tennista già qualificato per le semifinali. Il programma è ricco. Perché le due gare in programma per il Gruppo Rosso sono molto interessanti. Scenderanno in campo Novak Djokovic contro Andrey Rublev nel pomeriggio, mentre in serata Tsitsipas sfiderà Medvedev. Sky manderà in onda tutti gli incontri in diretta, compresi quelli del doppio. Su Rai 2 in diretta il match di Djokovic, il favorito per la vittoria finale. Ruud è già in semifinale, Nadal fuori e senza vittorie.

Djokovic-Rublev in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay: l’orario della partita

Nella prima giornata Novak Djokovic ha mostrato già la sua immensa forza ed ha iniziato con un convincente successo la sua avventura alle Finals di Torino, 6-4 7-6 a Tsitsipas. Il regolamento impone che nella seconda giornata di ogni girone si affrontino i tennisti che hanno esordito vincendo. Per questo Djokovic affronterà Rublev, che ha vinto 7-6 al terzo il derby con Medvedev. Un incontro che può valere già la qualificazione per le semifinale per il serbo o per il russo. L'incontro non inizierà prima delle ore 14, andrà in onda su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis) e sarà visibile anche in chiaro su Rai2. Diretta streaming su Sky Go e Now, per i rispettivi abbonati, ma anche su raiplay.it.

Dove vedere Medvedev-Tsitsipas in TV e streaming: il canale Sky

Stasera potrebbe esserci un tennista qualificato, ma anche un eliminato. E se sarà fuori uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev sarà comunque una mezza sorpresa. Non ha vissuto una seconda parte di stagione memorabile entrambi, qualche lampo qua e là, ma entrambi hanno vinto le Finals. La partita si giocherà alle ore 21 e sarà trasmessa da Sky sui canali 201 e 205.

Il programma di oggi 16 novembre alle ATP Finals 2022

Si parte con il doppio, in campo le coppie che hanno vinto all'esordio, poi Djokovic contro Rublev. Alle 18:30 in campo le coppie perdenti all'esordio, spettacolo certo con Kyrgios, poi Medvedev-Tsitsipas