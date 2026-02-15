ATP Doha il tabellone del torneo 500, il sorteggio: Sinner fa l’esordio con Machac, c’è anche Alcaraz

Il torneo ATP Doha è uno dei pochi tornei che ha la finale di sabato, si disputerà dal 16 al 21 febbraio. Jannik Sinner esordirà con Machac e in finale potrebbe trovare Alcaraz. Diretta TV solo su Sky.

Un torneo ATP 500 quello di Doha che ha un peso specifico enorme. Perché in Qatar ci sono i primi due tennisti della classifica mondiale, cioè Carlos Alcaraz, fresco vincitore degli Australian Open, e Jannik Sinner, che vuole riscattarsi dopo la semifinale persa con Djokovic. Sono i favoriti per la vittoria finale ovviamente, anche se in tabellone ci sono tennisti di altissimo livello, inclusi Medvedev e Bublik. Sinner esordirà contro Machac lunedì o martedì. Si gioca dal 16 al 21 febbraio. Diretta TV solo su Sky.

Il tabellone del 500 di Doha: gli avversari di Sinner

Sinner farà il suo esordio con il ceco Machac, onestamente un avversario non insidioso ma tosto per il primo turno. Poi l secondo uno tra Popyrin e Zayid, wild card del Qatar. Se si conferma l'ordine delle teste di serie poi ci sarebbe Mensik, altro ceco, e in semifinale uno tra Lehecka o Bublik. Dall'altra parte c'è Alcaraz, esordio ostico con Rinderknech e successivamente avrebbe Medvedev o Rublev in semifinale. Qui il tabellone completo.

Alcaraz (1) – Rinderknech

Royer – Qualificato

Fucsovics – Habib

Munar – Khachanov (7)

Medvedev (4) – Shang

Echargui – Tsitsipas

Humbert – Maroszan

de Jong – Rublev (5)

Lehecka (8) – Brooksby

Bergs – Mpetshi Perricard

Fils – Majchrzak

Qualificato – Bublik (3)

Mensik (6) – Qualificato

Zhang – Qualificato

Zayid – Popyrin

Machac – Sinner (2)

Dove vedere in TV il torneo ATP Doha

Il torneo di Doha sarà trasmesso in esclusiva da Sky, che lo manderà in onda sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203). Dunque sarà visibile solo da parte degli abbonati, che in streaming potranno vedere lo storico torneo del Qatar con Sky Go o NOW.

Il calendario del torneo 500 Doha

Il torneo di Doha si chiude di sabato, a differenza dei tornei tradizionali. Quindi si gioca praticamente senza soste, c'è solo un giorno di break all'inizio, per chi arriva fino in fondo.