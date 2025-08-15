Anna Kalinskaya si sfoga: “Non sono andata a letto fino alle 4 del mattino, non è giusto”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Master 1000 Cincinnati ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anna Kalinskaya sta provando a risalire nelle posizioni a ridosso della Top 10 (il N° 11 è il suo career best, coinciso con la relazione con Jannik Sinner lo scorso anno), attualmente è in 34sima posizione nel ranking WTA, ma già è sicura di salire alla 30sima in virtù dei quarti di finale raggiunti nel torneo 1000 di Cincinnati. La 26enne russa ha battuto negli ottavi la connazionale Ekaterina Aleksandrova e oggi è attesa dal match durissimo con Iga Swiatek, che aprirà il programma alle 11 del mattino ora locale. La partita con la Aleksandrova aveva invece chiuso il programma serale di mercoledì (si era giocata sul centrale dopo Alcaraz-Nardi), slittando parecchio per la pioggia e costringendo la tennista moscovita ad addormentarsi quasi all'alba. La Kalinskaya si è sfogata per questo su Instagram.

La storia di Anna Kalinskaya su Instagram

Lo sfogo di Anna Kalinskaya contro gli organizzatori del torneo di Cincinnati e la WTA

"Come possono aspettarsi la WTA e il torneo che gli atleti possono dare il massimo quando la programmazione è così ingiusta? – ha scritto Anna sul proprio profilo – Dopo la mia partita contro la Alexandrova, sono tornata a casa dal campo alle 2:40 e non sono andata a letto fino alle 4 del mattino. Ho dormito un po' e sono venuta al campo per allenarmi. Poi ho il mio match programmato domani alle 11:00: come si aspettano gli organizzatori e la WTA che io recuperi e regoli continuamente il mio ritmo del sonno, che è uno degli aspetti più importanti del recupero? Sembra un po' a senso unico".

Oggi il match dei quarti di finale contro Iga Swiatek molto più riposata

Quest'ultima frase racchiude probabilmente il senso della polemica sollevata dalla Kalinskaya, ovvero la disparità di programmazione di alcuni incontri rispetto ad altri, con ‘atti di cortesia' fatti nei confronti del top player, laddove per il resto del gruppo di giocatori e giocatrici non vengono usate le stesse gentilezze. La stessa Swiatek, sua avversaria di oggi, aveva chiuso il suo match di ottavi molto prima di lei mercoledì, liquidando velocemente la veterana Sorana Cirstea.