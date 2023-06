Anett Kontaveit costretta al ritiro ad appena 27 anni: carriera stroncata da un problema cronico L’ex numero 2 al mondo Kontaveit si ritira i dal tennis professionistico per una lesione cronica alla schiena: “Per me è impossibile continuare ai massimi livelli in un campo così competitivo”

A cura di Ada Cotugno

Anett Kontaveit si ritira dal tennis professionistico. L'annuncio è arrivato oggi a sorpresa: a soli 27 anni l'ex numero 2 al mondo ha appeso la racchetta al chiodo a causa di un problema cronico alla schiena che ha stroncato la sua carriera.

Troppo forte il dolore per continuare a competere a livello agonistico. La lesione non le permetterà di continuare il percorso da protagonista intrapreso nel 2010 e che l'ha incoronata come miglior tennista estone di sempre. Wimbledon sarà il suo ultimo torneo, come annunciato in un lungo post su Instagram in cui spiega i motivi che si celano dietro alla sofferta decisione di allontanarsi dalle scene.

A costringerla al ritiro è stata una lesione cronica che non può essere curata: "Dopo diverse visite mediche e consultazioni con il mio staff medico, mi è stato comunicato che ho una degenerazione discale lombare nella schiena. Questo non mi permette di allenarmi a pieno ritmo o di continuare a gareggiare. Pertanto, è impossibile continuare ai massimi livelli in un campo così altamente competitivo".

La degenerazione discale lombare è un nemico che Kontaveit non è riuscita a battere. Di tutta la sua carriera però resteranno per sempre le prestigiose vittorie che l'hanno portata a essere la numero 2 del ranking mondiale. Tra il 2021 e il 2022 è diventata la sesta tennista al mondo a inanellare ventiquattro vittorie consecutive sul cemento indoor, un risultato straordinario per una delle atlete più quotate nel mondo del tennis.

Il suo problema fisico purtroppo metterà un punto alla sua carriera ad appena 27 anni: "Il tennis mi ha dato e insegnato molto, e ne sono molto grata. È stato importante per me portare la bandiera estone sui campi da tennis e poter giocare davanti ai miei tifosi e agli appassionati di tutto il mondo".

L'ultimo appuntamento della sua carriera da tennista professionista sarà a Wimbledon, un torneo che onorerà fino alla fine: "Dopo l'ultima fatica come tennista professionista, sono pronta per nuove sfide: godermi il gioco e competere il più possibile a Wimbledon".