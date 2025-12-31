Andy Roddick rinfaccia a Naomi Osaka di avergli fatto buttare 1000 dollari: “È una follia”

Andy Roddick ha raccontato come la passione di sua figlia per i Labubu con cristalli esibiti da Naomi Osaka all’ultimo US Open gli sia costata parecchio.

Andy Roddick è stato numero uno al mondo del tennis per 13 settimane 20 anni fa, ma fa ancora parlare di sé per il suo nuovo ruolo di conduttore del podcast ‘Served with Andy Roddick', dove commenti altamente tecnici si alternano a momenti di leggerezza in cui l'americano dimostra di essere molto a suo agio. In uno degli ultimi, il 43enne del Nebraska ha scherzosamente rinfacciato a Naomi Osaka di avergli fatto buttare una discreta sommetta, ben 1000 dollari, a causa della fissazione di sua figlia per i gadget esibiti dalla campionessa giapponese (a sua volta ex numero uno WTA nel 2019, oggi scesa alla 16sima posizione) in occasione dell'ultimo US Open.

I Labubu esibiti da Naomi Osaka allo US Open hanno scatenato una mania

A Flushing Meadows, la Osaka ha attirato l'attenzione non solo per le sue prestazioni in campo, visto che ha raggiunto la semifinale perdendo con Amanda Anisimova, ma anche per i suoi peluche Labubu personalizzati con cristalli, attaccati alla borsa della racchetta. Molti tifosi ne sono rimasti attratti in maniera fatale e tra loro anche la figlia di Roddick, che ha chiesto di averli anche lei.

Uno dei Labubu personalizzati con cristalli che Naomi Osaka ha esibito all’ultimo US Open

Roddick ha dovuto accontentare la figlia: "Mi è costata circa 1000 dollari in Labubu"

"Mi ha fatto spendere dei soldi con quella borsa agli US Open – ha raccontato Andy nel suo podcast – Devo essere onesto, mi è costata circa 1000 dollari in Labubu per mia figlia. Voglio dire, Naomi Osaka ha avuto un impatto maggiore sulla nostra famiglia quest'anno di quanto lei potrà mai immaginare. Sì, è una follia".

La tennista giapponese ne ha sfoggiati parecchi, fino alla semifinale dove ha perso con Amanda Anisimova

I Labubu ostentati dalla 28enne giapponese erano ispirati a icone del tennis e chiamati Billie Jean Bling e LaBillieBu (in onore di Billie Jean King), Arthur Flashe (Arthur Ashe) e Althea Glitterson (Althea Gibson). Dopo la sconfitta in semifinale, la Osaka ha rivelato l'ultimo Labubu, ispirato al suo look del 2024, con un outfit verde lime e un enorme fiocco verde, chiamato Naomi Glowsaka.