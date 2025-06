video suggerito

Andre Agassi racconta quando capì chi era davvero Rafa Nadal: "Lo spiai attraverso due armadietti" Andre Agassi ha raccontato un aneddoto su un Rafa Nadal 17enne nello spogliatoio del Roland Garros: "Lì ho pensato: 'Non posso battere questo tizio'…".

A cura di Paolo Fiorenza

Andre Agassi ha incrociato Rafa Nadal quando le loro carriere erano avviate in direzioni opposte, vista la differenza d'età tra i due, ovvero 16 anni. Agassi è del 1970, Nadal del 1986: i due numeri uno del tennis fecero in tempo ad affrontarsi due volte, in entrambi i casi a prevalere fu l'allora 20enne spagnolo. Ma il campione americano aveva capito ben prima con chi aveva a che fare, ovvero con un mostro destinato a fare la storia del gioco con la sua feroce determinazione, oltre che con la sua chele mancina.

L'aneddoto di Agassi su Nadal: "C'era questo ragazzo di 17 anni che non riusciva ad aprire l'armadietto"

Ospite nel podcast di Andy Roddick, Agassi ha raccontato un aneddoto risalente al periodo in cui Nadal aveva solo 17 anni. Il ‘Kid' di Las Vegas rimase così impressionato da quanto visto in spogliatoio spiando tra due armadietti, che non lo ha più dimenticato: "Vuoi che ti dica quando ho capito che non lo avrei mai battuto? Eravamo al Roland Garros, non ricordo precisamente l'anno, e c'era questo ragazzo di 17 anni… Ti ricordi quegli armadietti dove si cliccava per aprirli? Lo potevo vedere attraverso gli armadietti, guardava il suo codice ed era un novellino che cercava di capire come riuscirci".

Nadal provava e riprovava, ma l'armadietto non si apriva: "Lui grugniva e poi ricominciava. Guarda il suo codice, clic, clic, clic, e non si apre. Fa ‘bam'! e colpisce l'armadietto con un pugno. Non sto scherzando, lo giuro, colpisce l'armadietto. Io m chiedo tra me e me: ‘Questo ragazzo fa sul serio?'. Poi lui fa clic, clic, clic, l'armadietto si apre, e lui urla ‘Vamos!‘", ha aggiunto Agassi, imitando l'iconico grido di battaglia del maiorchino, con tanto di mossa abbinata con braccio e gamba.

Andre Agassi con Rafa Nadal lo scorso anno a margine di un evento

"Non c'era nessun altro lì dentro e lui si è detto ‘Vamos' da solo?", ha chiesto Roddick stupito. Al che Agassi ha insistito che la storia era assolutamente vera: "Lui era come in guerra con l'armadietto e voleva vincerla, e l'ha vinta, e io pensavo: ‘Non posso battere questo tizio'…".