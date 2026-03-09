Alexandra Eala stupisce tutti col suo discorso sulle donne a Indian Wells: “Ho molte cose da dire”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alexandra Eala ha stupito tutti col suo discorso al torneo di Indian Wells, dopo aver battuto al terzo turno Coco Gauff per ritiro dell'avversaria. Parole di grande empatia per l'americana, ma anche di respiro più ampio in occasione della festa mondiale della donna, che cadeva proprio domenica 8 marzo.

Coco Gauff costretta al ritiro a Indian Wells contro Alexandra Eala

Il match tra la 20enne tennista filippina, numero 32 al mondo e in grande ascesa, era la rivincita dell'incontro vinto dalla Gauff in occasione dei quarti di finale a Dubai lo scorso 19 febbraio. In quella circostanza il punteggio era stato molto pesante per Alexandra, sconfitta 6-0/6-2 dalla quarta giocatrice della classifica WTA.

Stavolta le cose sono andate molto diversamente, ma il match è stato fortemente condizionato – fino al mesto epilogo finale – dai problemi al braccio sinistro della statunitense, che alla fine è stata costretta ad alzare bandiera bianca sullo 0-2 nel secondo set, dopo aver perso il primo 6-2 e chiesto un timeout medico.

Il discorso della tennista filippina: "Voglio augurare a tutti una felice festa della donna. Ho molto da dire"

Non era certamente questo il modo in cui la Eala voleva vincere e lo ha detto subito dopo nell'intervista in campo, dopo aver indicato la Gauff come uno dei suoi modelli di riferimento: "Prima di tutto, voglio augurare a tutti una felice festa della donna. Abbiate pazienza, perché ho molto da dire – ha premesso davanti al pubblico di Indian Wells – Voglio ringraziare tutte le donne incredibili che hanno aperto la strada e si sono battute per sé stesse e per le altre donne, tra cui Coco. Quindi grazie Coco per essere stata un'avversaria straordinaria e un modello di riferimento, e spero davvero che tutto vada bene e che tu possa riprenderti presto".

Mentre la Gauff cercherà di recuperare in tempo per poter giocare a Miami il secondo appuntamento del ‘Sunshine Double', la Eala continuerà il suo cammino a Indian Wells: la giovane filippina è attesa negli ottavi dalla 21enne ceca Linda Noskova, numero 14 del ranking. Nessun precedente tra le due.