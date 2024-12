Alex de Minaur non va in vacanza per un buon motivo: “Quel mega assegno è una motivazione extra”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

La stagione del tennis è finita, ma le esibizioni sono all'ordine del giorno. A Londra dal 6 all'8 dicembre alla Copper Box Arena si disputano le ‘Finals' dell'UTS, che sta per Ultimate Tennis Showdown, quella serie di esibizioni ideata dal noto coach francese Patrick Mouratoglou, che si giocano con regole un po' diverse. Ci sono tempi più televisivi. Il parterre è di alto livello ci sono Rublev, Rune, de Minaur, Humbert, Monfils, Bublik, Shapovalov e Kokkinakis. I giocatori vogliono vincere, pure perché in palio c'è una cifra enorme. Candidamente l'australiano Alex de Minaur ha dichiarato di essere particolarmente allettato dalla cifra che spetta al vincitore.

Il ricco montepremi delle Finals dell'UTS

Il montepremi è di 2.165.000 dollari (circa 2 milioni di euro), chi vince porta a casa 921.800 dollari che fanno 875.000 euro, praticante la stessa cifra che ha incamerato il vincitore dell'ultimo torneo 1000 stagionale, cioè quello di Parigi Bercy. Alex de Minaur, che quest'anno per la prima volta è entrato nella top ten ed ha disputato le ATP Finals di Torino, è uno dei favoriti, quantomeno guardando la classifica ATP. L'australiano candidamente ha dichiarato che sarà in campo a Londra, rinunciando a qualche giorno di vacanza, perché attratto, e non poco, dall'assegno che verrà dato al vincitore dell'UTS di Londra.

Regole diverse rispetto al tennis

Il torneo ha regole differenti rispetto a quelle canoniche, e le novità non dispiacciono al numero 9 ATP: "Ho giocato a un paio di eventi UTS adesso e mi sono divertito. Avere un solo servizio è un interessante cambio di mentalità e mi piace provare ad adattarmi. Trovo che il rumore e il caos di UTS siano un po’ più facili da affrontare quando so che sta arrivando e questo è il caso di UTS. Quando tutto è tranquillo, senti ogni rumore, ma alla UTS non c’è mai silenzio e questo mi ha dimostrato che posso suonare così".

Quasi 900 mila dollari per il vincitore

In palio ci sono tanti soldi, il vincitore ne prenderà 875 mila, cifra che fa gola a de Minaur che a Tennis365.com ha detto: "Il denaro è buono anche negli eventi UTS e questo li rende super competitivi. Siamo tutti là fuori cercando di vincere e quel grosso stipendio alla fine della settimana sta spingendo tutti. Tira fuori il meglio dai giocatori”.