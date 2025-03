video suggerito

Alcaraz: “Sono single ma cerco qualcuna”. Carlos spiega perché è così difficile trovarla Alla vigilia del torneo di Indian Wells, dove difende titolo e punti, Carlos Alcaraz si è aperto sulla sua condizione di single, spiegando perché sia così difficile trovare l’anima gemella. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo aver giocato e vinto un'esibizione contro Frances Tiafoe a Portorico, Carlos Alcaraz si è spostato a Indian Wells dove questa settimana inizia l'ATP 1000 da lui vinto nelle due ultime edizioni: in caso di tris, il 21enne di Murcia sarebbe il primo spagnolo a vincere tre volte di fila il torneo californiano, eguagliando Federer (2004/2006) e Djokovic (2014/2016). Intanto Alcaraz ha raccontato al podcast Molusco TV la sua condizione di single, aprendosi su quanto sia difficile trovare una compagna pur essendo alla ricerca della donna giusta.

Alcaraz e la ‘condanna' dei tennisti: una relazione stabile è molto difficile

"Sono single ma cerco qualcuna – ha risposto a precisa domanda sul suo status sentimentale, spiegando quale sia l'ostacolo principale per instaurare una relazione stabile – Per un tennista può essere difficile incontrare la persona giusta, perché è sempre in movimento. Chissà cosa succederà quest'anno. No, no, per ora nessun impegno, sono single. Mi è capitato più volte di ridere con persone a me vicine, quando ho scoperto che tre o quattro giocatori si sono fidanzati durante la sosta invernale. Pensavo che sarebbe stato il mio turno, ma non ancora".

Una storia Instagram di Alcaraz, in cui lo spagnolo baciava Maria Gonzalez Gomenez

Alcaraz è stato legato alla connazionale Maria Gonzalez Gimenez nel 2022, poi da lì solo voci e nessuna certezza. Già a giugno dello scorso anno Carlitos aveva dichiarato che stava "cercando qualcuna", evidentemente volendo farlo sapere a eventuali interessate, mentre nel 2023 aveva espresso le stesse difficoltà nel trovare un amore stabile: "È complicato non restare mai nello stesso posto, è difficile trovare la persona che può condividere le cose con te se ti trovi sempre in parti diverse del mondo".

Alcaraz a Indian Wells difende il titolo: può solo perdere punti rispetto a Sinner

Il campione spagnolo è ora concentrato sulla difesa di titolo e punti a Indian Wells, torneo dove non solo non può attaccare il primato di Jannik Sinner, ma ha tutto da perdere nell'inseguimento al numero uno al mondo: in caso di nuovo successo sul cemento californiano, Alcaraz confermerà i 1000 punti messi in cascina lo scorso anno e dunque resterà fermo a quota 6510, a distanza ancora siderale dagli 11330 punti dell'altoatesino, che dal canto suo non ne perderà nessuno visto che i punti della semifinale già gli erano stati tolti con la prima sentenza con cui l'ITIA lo aveva assolto per la positività al Clostebol.

Tra i due c'è Zverev, che ha 7935 punti: il tedesco difende solo 200 punti a Indian Wells in virtù dei quarti raggiunti lo scorso anno (fu distrutto proprio da Alcaraz) e potrebbe lui sì recuperare rispetto a Sinner (comunque matematicamente ancora numero uno almeno fino a Monte Carlo).