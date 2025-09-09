Alcaraz senza freni dopo il trionfo su Sinner: ha speso una fortuna per entrare in un club esclusivo

Dopo il trionfo agli US Open, Carlos Alcaraz ha festeggiato fino a notte fonda a New York: champagne, club esclusivo da oltre 4mila euro e la filosofia del divertimento per restare motivato.

Quando c'è da festeggiare o staccare la spina, Carlos Alcaraz risponde sempre "presente". Così è stato anche dopo la vittoria degli US Open e il sorpasso a Jannik Sinner in vetta al ranking ATP. Il tennista spagnolo ha celebrato l'ultimo trionfo in un esclusivo club privato di New York, divertendosi con amici e modelle.

La festa di Alcaraz dopo il trionfo agli US Open

In realtà la festa di Carlitos è iniziata praticamente subito. Dopo aver assecondato tutte le richieste degli organizzatori e completato gli impegni con i media, Alcaraz ha trovato un'accoglienza particolare negli spogliatoi: fiumi di champagne con gli altri componenti del team e alcuni familiari per celebrare nel migliore dei modi il successo. Dopo aver lasciato l'impianto di New York, il neo numero uno al mondo è andato a cena.

I festeggiamenti si sono protratti fino a tardissima notte, con Alcaraz che ha poi fatto capolino da Chez Margaux, un club privato di New York frequentato da celebrità di alto profilo come Taylor Swift. Stando alle indiscrezioni della stampa americana, solo per entrare nel locale il tennista iberico ha dovuto spendere una cifra enorme: la membership costa 2.200 sterline all’anno (ovvero circa 2.500 euro), con una quota d’ingresso aggiuntiva di 1.480 sterline (circa 1.700 euro) per gli under 30, se la loro domanda viene approvata. In pratica, solo per poter mettere piede nell'esclusivo club Alcaraz ha pagato più di 4.000 euro.

Con chi ha festeggiato Carlos Alcaraz

Festa grande per il tennista, seguito personalmente dal rinomato chef Jean-Georges Vongerichten, che ha condiviso sui social media anche alcune foto della serata. Alcaraz ha festeggiato tutta la notte con modelle come Brianna Bardhi e Tika Camaj. La sua apparizione ha coinciso con l'afterparty dei VMA Awards, che si è svolto sempre a New York domenica sera. A quanto pare, nello stesso locale c'erano anche altre star come Jamie Foxx e Cardi B.

Il tema dell'importanza dei momenti di stacco e di divertimento per Alcaraz dopo le fatiche del campo è sempre attuale. A El País, il campione degli US Open ha ancora una volta spiegato: "La gente dice che mi piace fare festa e mi piace divertirmi! A chi non piace divertirsi? Penso che sia per questo che lavoriamo, per questo che soffriamo, per questo che restiamo lontani da casa così a lungo; per poter avere poi i nostri momenti e il nostro divertimento. Ognuno si diverte a modo suo e, per me, personalmente, sì, mi piace uscire, perché ho 22 anni. Chi non l’ha fatto a quell’età? Chi non si è divertito a 22 anni? Mi piace passare bei momenti con la mia famiglia e i miei amici, che sia facendo festa o con altri programmi più tranquilli. Si tratta di avere tempo di qualità a casa, così da poter restare motivato per i tornei".