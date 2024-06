video suggerito

Alcaraz scopre in diretta il messaggio di Nadal: “Lo sai chi ti ha scritto?”. Ed è pura emozione Rafa Nadal ha scoperto in diretta dopo la vittoria del Roland Garros il messaggio del suo idolo Rafa Nadal, che si è complimentato per il trionfo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlos Alcaraz a 21 anni appena compiuti ha messo in bacheca il suo terzo titolo dello Slam. Il trionfo su Zverev, dopo aver eliminato Sinner in semifinale, ha consentito allo spagnolo di vincere il Roland Garros, dopo i successi a Wimbledon e agli US Open. Carlitos, oltre al titolo, ha ricevuto un importante riconoscimento che per lui ha il peso specifico di un trofeo, ovvero i complimenti di un'icona come Rafa Nadal, suo idolo.

Alcaraz scopre in diretta i complimenti di Nadal dopo il Roland Garros

Non ha infatti perso tempo per il 38enne per mandare un messaggio al suo più giovane connazionale. Un post di complimenti sui social con tanto di foto di Carlos trionfante, accompagnato da parole di congratulazioni. A mostrare il tutto al vincitore del Roland Garros nell'immediato post partita, sono stati i padroni di casa di Tennis.com: "I sogni si avverano. E sai chi ti ha mandato un messaggio? Rafa Nadal! Nel farti le congratulazioni, il 14 volte campione che ha una statua qui, ha confermato che ti stava guardando vincere. Cosa significa per te?".

La reazione emozionata di Alcaraz al cospetto dei complimenti di Nadal

Carlitos non è riuscito a trattenere una risata prolungata, senza nascondere l'emozione per quel riconoscimento. Non capita certo tutti i giorni di ricevere complimenti da parte di un campione, che per giunta è il suo idolo e modello. Queste le sue parole: "Lui è il mio idolo. Vedere Rafa che mi fa le congratulazioni, è qualcosa di grandioso. Non importa di che torneo si tratti, ma leggere queste parole per il mio primo successo qui dove ha vinto 14 volte è incredibile". E poi ha anche risposto a Nadal su Instagram, postando emoticon di cuori e ringraziamenti.

Il mancino che potrebbe aver disputato quest'anno il suo ultimo Roland Garros, è una vera e propria leggenda sulla terra rossa parigina dove ha trionfato 14 volte. Un risultato assolutamente eccezionale, a sottolineare la grandezza di un tennista al quale è anche stata dedicata una statua proprio nel prestigioso impianto che ospita lo Slam parigino.