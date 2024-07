video suggerito

Alcaraz scopre di dover partecipare al ballo dei campioni di Wimbledon: la reazione fa ridere tutti Situazione divertente dopo la finale di Wimbledon con Alcaraz che ha scoperto in diretta di dover partecipare al ballo dei campioni in serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Brutta sorpresa per Carlos Alcaraz dopo la vittoria nella finale di Wimbledon contro Djokovic. Il tennista spagnolo infatti ha scoperto durante la solita intervista in campo, che è atteso da un impegno "istituzionale". Di cosa si tratta? Del ballo dei campioni, una storica tradizione di quello che è il torneo più storico e famoso del mondo.

Alcaraz vince Wimbledon, dovrà partecipare al ballo dei campioni

Dovrà indossare un vestito elegante e ballare con la campionessa del singolare femminile, ovvero Barbora Krejcikova che ha battuto nella giornata di sabato Jasmine Paolini. Una situazione inedita per Carlitos che infatti ha reagito in modo spontaneo. Mani sul volto, e "disperazione" per Alcaraz che ha fatto capire di non sentirsi a proprio agio nella veste di ballerino. Volere, o volare però non potrà esimersi da questo prestigioso evento che chiude di fatto l'edizione 2024 del torneo

Alcaraz disperato per il ballo di Wimbledon, ridono tutti

Tutti hanno iniziato a ridere sugli spalti del centrale, e anche in campo. La principessa del Galles Kate Middleton, intervenuta per la celebrazione dei finalisti è apparsa molto divertita. Alcaraz incalzato dall'intervistatrice ha provato a districarsi: "Vediamo… potrei essere sicuramente più bravo a ballare… cercherò di fare del mio meglio".

E chissà che la disperazione di Alcaraz non sia figlia anche dell'impossibilità di godersi completamente la finale degli Europei tra la sua Spagna e l'Inghilterra. D'altronde non può esimersi di ballare con la sua collega ceca, in una serata di grandi cerimonie. Per quanto riguarda il match di Euro 2024, Alcaraz ci spera ancora: "Dove spero di vedere la partita? Con la mia squadra…". E poi la battuta finale, per mettere un po' di pressione ai suoi connazionali calciatori: "Io ho fatto il mio… ora vediamo la nazionale di calcio spagnola".