Alcaraz rischia la fine di Borg, Marion Bartoli durissima: “Può lasciare il tennis a 25 anni”

Marion Bartoli, ex campionessa di Wimbledon, è intervenuta sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero. La francese sostiene che Alcaraz rischia di chiudere presto la sua carriera se non avrà alle sue spalle una struttura forte.

La separazione tra Alcaraz e Ferrero è l'argomento principale del dicembre del tennis e accompagnerà lo spagnolo, e gli appassionati, quantomeno fino agli Australian Open. Praticamente chiunque ne parla si pone dei dubbi sulla solidità del numero 1 del tennis maschile. Marion Bartoli, ex campionessa di Wimbledon, addirittura paventa un'ipotesi clamorosa. La francese sostiene che Alcaraz ha bisogno di una solida struttura alle sue spalle, senza di quella potrebbe lasciare il tennis giovanissimo, come ha fatto ai suoi tempi Bjorn Borg.

Bartoli teme che Alcaraz possa diventare un Borg bis

Che ne sarà di Alcaraz senza Ferrero. Grossomodo questa è la domanda che si pongono in parecchi riguardo il grande rivale di Sinner, che taluni vedono prossimo a una rovinosa caduta senza il suo mentore. Bartoli è stata intervista a RMC Sport ed ha toccato anche il tasto riguardante lo spagnolo che secondo l'ex giocatrice ha bisogno di avere al suo fianco una struttura forte altrimenti rischierebbe di ripetere lo schema Borg.

Alcaraz durante un momento particolare dell’esibizione di Miami con Fonseca.

Lo svedese dopo aver vinto 11 titoli Slam (e riscritto la storia del tennis), disse basta con il tennis a 25 anni: "A Carlos serve una struttura altrimenti potrebbe finire per abbandonare il tennis come ha fatto Borg a soli 25 anni. Noi abbiamo un genio qui e non vogliamo che ciò accada; vogliamo che continui per molto, molto tempo".

Venus Williams, Marion Bartoli e Billie Jean King in una celebrazione a Wimbledon.

La previsione di Bartoli sul futuro di Alcaraz

Bartoli si figura anche uno scenario futuro e prevedendolo si dice preoccupata: "Quello che succederà è che per i primi sei mesi si procederà per tentativi ed errori. Saranno fatti nomi, persone che si chiederanno chi accetterà l'incarico e chi no. Sono preoccupata, ma in modo misurato, perché è una persona che ha delle qualità eccezionali, per cominciare".

I motivi dell'addio tra Alcaraz e Ferrero per Bartoli

Sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero, Bartoli non crede che il problema sia solo di natura economica, ma riguarda la gestione complessiva del miglior giocatore della stagione 2025: "Non sono sicuramente solo problemi di natura finanziaria. C'è un problema relativo al calendario scelto da Alcaraz. Sono state aggiunte molte partite di esibizione, Ferrero non era d'accordo. Alcaraz dopo gli US Open ha giocato un'esibizione a Riyadh, poi è venuto a Parigi ed era fuori forma. Alle ATP Finals si è infortunato in finale ed ha saltato la Coppa Davis".