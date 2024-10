video suggerito

Alcaraz inala qualcosa durante l'incontro con Jarry: cos'è la sostanza che gli ha dato la scossa Il gesto del tennista spagnolo durante la partita vinta contro Jarry a Parigi ha destato curiosità. Nel flacone inspirato c'era nulla di stupefacente, né di illegale né inserito tra le sostanze che la Wada reputa dopanti.

Cosa ha inalato Carlos Alcaraz durante la partita vinta (7-5, 6-1) contro Nicolas Jarry al Masters 1000 di Parigi? Quale sostanza c'era quella confezione che ha aperto e poi annusato? La curiosità sorge spontanea quando le telecamere, approfittando di un momento di pausa del match, hanno indugiato sullo spagnolo e su cosa stava facendo in quel momento: aveva preso un astuccio e, una volta tolto il tappo, portato al naso inspirandone il contenuto.

Un gesto ripetuto fino a 3 volte e che non poteva passare inosservato sia per la curiosa immagine sia per la reazione del giocatore: dopo aver inalato quell'essenza chiudendo gli occhi, alza la testa, sbarra gli occhi, ha un sussulto di tosse poi prende l'asciugamano e vi struscia il naso. Una mimica ripresa dalle tv, che ha strappato un sorriso allo stesso tennista quando si è accorto di essere, suo malgrado, protagonista di quella scena. Il suo allenatore, Juan Carlos Ferrero, gli ha fatto anche una battuta: "Sembra che tu stia consumando Popper". Ma quella inalata non è droga dagli effetti psicotropi.

Quale sostanza era contenuta nel flacone inspirato dal tennista

In realtà in quel flacone c'era nulla di stupefacente, né di illegale né inserito tra le sostanze che la Wada reputa dopanti: si tratta di sali di ammonio, prodotto spesso utilizzato in diversi sport per aumentare l'attivazione dell'atleta. Solitamente è una determinata categoria che ne fa uso: si tratta dei bodybuilder oppure degli sportivi che in pedana sono impegnati nel sollevamento pesi. Ma il consumo di queste essenze sembra abbia preso piede anche in altre discipline come football americano, calcio e – a quanto pare – anche nel tennis.

Perché alcuni sportivi consumano sali di ammonio

I sali di ammonio, generalmente acquistabili in fiale oppure in ampolle mediche, rendono più forti e migliorano davvero le prestazioni sportive? Non c'è una correlazione diretta tra assunzione e prestazione dell'atleta.

E allora perché vengono presi e quale effetto hanno? Rilasciano gas di ammoniaca che di riflesso, una volta assorbiti, fanno sì che i muscoli che controllano la respirazione lavorino più velocemente. Si usano perché si ritiene costituiscano un forte stimolo e contribuiscano a una migliore attivazione dell'atleta che li assume.

Per attivazione non s'intendono le energie impiegate per sopportare un determinato tipo di sforzo ma la motivazione/preparazione a compierlo e la vampata improvvisa data dall'aroma pungente sprigionato dai sali aiuta in qualche modo a vincere l'ansia da prestazione. Una sorta di scossone dato al corpo attraverso la stimolazione del sistema respiratorio. L'inalazione provoca un aumento del flusso sanguigno, della frequenza cardiaca e dello stesso flusso respiratorio.