Alcaraz favorito da una clamorosa svista dell’arbitro in finale: cambia decisione, ma era corretta Carlos Alcaraz ha beneficiato nel quinto set di una svista arbitrale a dir poco clamorosa. L’arbitro ha cambia la decisione sul servizio dello spagnolo penalizzando Zverev che aveva fatto suo il game. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Alexander Zverev esce a testa alta dalla finale del Roland Garros 2024 persa contro Carlos Alcaraz. Una partita contrassegnata però da un episodio dubbio che ha fatto infuriare il tedesco nel quinto set. Zverev era in vantaggio sul punteggio di 40-15 nel quarto game pronto a ricevere la battuta dello spagnolo sperando di potersi portare a casa la palla break. Carlos batte e la palla viene dichiarata fuori. L'arbitro di sedia però non è dello stesso avviso e annulla la decisione dichiarando quella palla dentro tra lo stupore dello stesso Zverev.

Cosa è successo nel quinto set: Alcaraz favorito da una svista

Il tedesco si avvicina al punto in cui ha impattato la palla insieme all'arbitro e cerca di mostrargli come effettivamente il punto d'arresto sia fuori e lontano di pochi millimetri dalla linea. L'arbitro però è irremovibile nonostante l'insistenza di Zverev. L'immagine in tv poco dopo dirà che effettivamente quella palla battuta da Alcaraz era fuori di 2 millimetri non avendo mai toccato la linea. Una chiamata sicuramente difficile ma che avrebbe potuto dare il game a Zverev portandosi sul 2-2. Alla fine è stato lo spagnolo a rimontare vincendo 3-1.

Il quarto game e l'errore dell'arbitro che ha favorito Alcaraz

Alcaraz nel quarto game del quinto set è riuscito a recuperare da 0-40, annullando complessivamente quattro palle break a Zverev che ha sprecato comunque tantissimo. Lo spagnolo ha mostrato chiaramente la sua enorme qualità rischiando poi anche il doppio fallo sul 30-40. Ma quell'errore poteva chiaramente cambiare completamente l'esito della finale. Zverev aveva ragione ma l'arbitro,i l francese Renaud Lichtenstein, non ha voluto ascoltarlo nonostante subito dopo fosse stato chiaro a tutti come il tedesco avesse ragione.

Una decisione che poteva cambiare completamente la partita e quel set che poi si è portato a casa Alcaraz vincendo il Roland Garros. Successivamente poi Zverev ha avuto ancora da ridire con l'arbitro di sedia, sempre al quinto set, sul punteggio di 3-2 per Alcaraz, per un altro episodio. Alla fine però lo spagnolo è stato sicuramente più lucido negli ultimi due set, con Zverev che ha forse pagato fisicamente le quasi 20 ore di gioco che hanno preceduto la sua finale facendolo cedere inevitabilmente.