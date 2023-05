Alcaraz fa sfoggio d’italianità e poi scrive “Forza Roma” sulla telecamera: qualcuno non gradisce Alcaraz agli Internazionali di Roma di tennis ha esordito vincendo contro Ramos. Un match in cui si è lasciato andare anche ad una dedica particolare.

Tu vuò fà l'italiano. Verrebbe da dire questo dopo la partita vinta da Alcaraz contro il connazionale Ramos agli Internazionali di tennis di Roma. Partita dai due volti per Carlos che dopo un primo set combattuto (6-4), ha dilagato nel secondo con un perentorio 6-1. Si è preso la scena il campione spagnolo, che ha provato a tirare dalla sua parte il pubblico prima con un gesto e poi con una dedica particolare.

Esordio più che positivo dunque per Alcaraz contro il più esperto conterraneo. Una vittoria tutt'altro che banale visto che Carlos è tornato numero uno al mondo riscavalcando Djokovic, in un dualismo intrigante che potrebbe riproporsi nella finale dell'ATP Roma. Più di un motivo per sorridere per questo giovane predestinato, che nei giorni scorsi era stato anche beccato da un tifoso italiano.

Forse anche per questo oggi Alcaraz si è reso protagonista di una situazione curiosa in campo. Durante la partita, il tennista che ora guarda tutti dall'alto nel ranking ATP, ha fatto un gesto particolare che subito è stato immortalato sul canale di Tennis TV. Con la mano chiusa, il murciano ha riprodotto quello che viene considerato un atteggiamento tipico degli italiani. E infatti il video è stato accompagnato dalla didascalia, "Quando sei a Roma". Ma cosa voleva dire? Un "cosa sto facendo" o un riferimento alla necessità di rifocillarsi?

Nel finale poi, dopo il trionfo ecco la dedica particolare. Quando si è trattato di lasciare il segno sulla telecamera, Alcaraz ha scritto una frase in italiano emblematica: "Forza Roma". Un riferimento alla città o alla squadra giallorossa? Quello che è certo è che qualcuno del pubblico non ha gradito, probabilmente di fede laziale e sono partiti anche dei fischi nei suoi confronti. E chissà cosa potrebbe succedere in caso di match contro un beniamino di casa.