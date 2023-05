Internazionali Roma, oggi Musetti-Arnaldi e 2 italiani in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: in campo gli italiani Musetti, Arnaldi, Sonego e Cecchinato. Musetti-Arnaldi è la partita principale per gli italiani, e sarà l'ultima in programma. Il derby si giocherà non prima delle ore 21. Sul centrale nel pomeriggio toccherà a Carlos Alcaraz. Sinner si è imposto nel primo turno con Kokkinakis. Tutti gli incontri si potranno seguire in tv su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Un match sarà trasmesso in chiaro da Italia 1.

Musetti-Arnaldi oggi in tv all'ATP Roma: orario e dove vederla

Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi daranno vita a un bel derby in questo sabato sera. L'incontro sarà l'ultimo sul centrale e non inizierà prima delle ore 21. La sfida si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201, e in streaming su Sky Go e NOW. Il derby seguirà la sfida di Coco Gauff, che non prenderà il via prima delle 19.

Dove vedere la partita di Sonego contro Nishioka agli Internazionali di tennis in diretta TV

Lorenzo Sonego, che ha esordito in modo estremamente convincente e che a Roma raggiunse le semifinali due anni fa, se la vedrà con nipponico Nishioka, che è un buon giocatore, ma che in un 1000 così importante è un buon sorteggio. Il piemontese è favorito. L'incontro si disputerà sul centrale e sarà il terzo match. Non prenderà il via prima delle 14:30.

Oggi in campo anche Cecchinato e Alcaraz: orari e programma

In campo scenderà anche un quarto giocatore italiano oggi che sarà Marco Cecchinato, pure lui disputerà il match serale. Il siciliano sfiderà Bautista Agut sul Grand Stand. Mentre in mattinata farà il suo esordio a Roma Carlos Alcaraz.

Campo Centrale

ore 11: Garcia-Osorio

a seguire: Ramos-Alcaraz

a seguire: Sonego-Nishioka

ore 19: Gauff-Bouzkova

a seguire: Musetti-Arnaldi

Grand Stand Arena

ore 11: Kenin-Kalinina

a seguire: Potapova-Kudermetova

a seguire: Tsitsipas-Borges

a seguire: Azarenka-Keys

a seguire: Bautista Agut-Cecchinato

Campo Pietrangeli

ore 11: Rublev-Molcan

a seguire: Linette-Haddad Maia

a seguire: Bondar-Zheng

a seguire: Ruusuvuori-Medvedev

a seguire: Goffin-Zverev

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0