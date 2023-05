La dedica di un commosso Djokovic per le vittime della strage di Belgrado: “Prego per voi” Il numero 1 ATP ha sconfitto in due set Etcheverry all’esordio degli Internazionali d’Italia. Djokovic ha dedicato il successo ottenuto a Roma alle vittime della strage di Varcar.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic ha fatto il suo esordio agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 ATP ha faticato un po' più del previsto nel primo set, ma poi non ha avuto problemi contro Etcheverry. Raggiante si è presentato davanti le telecamere dopo la partita, ma prima dell'intervista di rito il serbo ha fatto una commossa dedica alle vittime della strage della scuola elementare di Vracar, dove persero la vita otto alunni e una guardia giurata.

Che Djokovic sia legatissimo al suo paese è fatto noto. Per la Serbia è un mito assoluto, un idolo totale. Djokovic ha sempre manifestato il suo appoggio anche agli altri sportivi serbi in occasioni importanti e ora ha fatto sentire la sua voce a riguardo di un episodio di cronaca che ha colpito tutti. La strage della scuola elementare di Vracar, dove un ragazzino di 14 anni ha ucciso otto alunni di quella scuola e una guardia giurata. La Serbia stabilì tre giorni di lutto nazionale.

Di quella vicenda ne avevano parlato anche lo juventino Vlahovic e il campione di basket della NBA Luka Doncic, che anche in modo materiali ha dato una mano alle famiglie delle vittime. E ora è stata la volta di Djokovic che sulla telecamera che viene porta ai giocatori al termine di ogni match ha scritto: "San Basilio di Ostrog, prega Dio per noi. Scuola elementare ‘Ribnikar'. Le mie più sentite condoglianze a tutte le persone colpite dalla tragedia".

Poi nell'intervista post gara ha detto: "Vorrei dire a tutti che mi dispiace di non aver avuto l'opportunità di parlare al pubblico fino ad ora del massacro alla scuola elementare “Vladislav Ribnikar. Le mie condoglianze a tutte le famiglie dei bambini deceduti. Come genitore posso solo immaginare come ti senti, vi auguro forza e amore. Spero che superino tutto questo".

Bravo Djokovic, che ha mostrato ancora una volta la sua grande sensibilità, ha battuto Etcheverry e domenica affronterà Dimitrov in un match insidioso, ma che lo vede nettamente favorito. Prima e dopo la partita il numero 1 ATP ha avuto modo di incontrare José Mourinho, allenatore della Roma grande appassionato di tennis. Un caldo saluto prima della sfida di secondo turno e poi un autografo del serbo nel post partita.