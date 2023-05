Sinner a Roma inventa un colpo che nessuno si aspetta: l’avversario si chiede come ha fatto Jannik Sinner a Roma ha già iniziato a sorprendere tutti, con un colpo eccezionale nel match stravinto contro Kokkinakis.

A cura di Marco Beltrami

Dominante. Jannik Sinner a Roma ha esordito nel migliore dei modi con una prestazione eccezionale contro Kokkinakis. L'australiano non è riuscito praticamente mai a trovare contromisure al tennis dell'altoatesino che con grande umiltà ha definito la sua partita "sufficiente" nel post-gara. Impressionante soprattutto l'avvio di gara, quando Sinner ha lasciato tutti a bocca aperta, in primis il suo avversario.

Basti pensare che nei primi tre game, Kokkinakis non è riuscito a fare un punto. Numeri pazzeschi per Sinner che ha chiuso il primo parziale addirittura senza concedere nulla nei suoi turni di servizio. La sintesi della sua partita? Un punto messo a referto in avvio ha tagliato le gambe al giocatore dall'altra parte del campo che in quel momento ha probabilmente capito quanto dura sarebbe stata la sua giornata.

Kokkinakis ha provato a rispondere colpo su colpo a Sinner, mettendola sul braccio di ferro da fondo con scarsi risultati. In risposta infatti l'aussie ha cercato di sfondare con il dritto: un tentativo ben riuscito visto che incrociando, è riuscito a mandare Jannik fuori dal campo, costringendolo a difendersi. Ed ecco il colpo di scena.

Jannik si è mosso alla sua destra per recuperare e ha sfoderato il classico dritto in chop, ovvero un colpo tagliato in allungo di matrice difensiva. Da difensiva ad offensiva invece, visto che la palla è uscita dalla racchetta del tennista italiano in maniera perfettamente velenosa. Un tiro veloce e molto basso che ha sorpreso Kokkinakis che dal canto suo aveva deciso di non seguire il suo attacco a rete.

Un colpo imprendibile e sorprendente che ha lasciato sia i commentatori che il pubblico a bocca aperta. Emblematica la reazione di Kokkinakis rimasto di sasso, con le mani sui fianchi letteralmente incredulo. Il giocatore di Adelaide ha sfoderato un sorriso sardonico, e per qualche secondo ha manifestato con il linguaggio del corpo la sua perplessità come a chiedersi: "Ma come ha fatto". Sinner è anche questo: potenza, solidità, tenuta mentale, ma anche talento e imprevedibilità-