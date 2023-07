Alcaraz e Rune contro a Wimbledon, spunta il video di un doppio insieme a 13 anni: impressionanti Alcaraz e Rune si affronteranno nei quarti di Wimbledon per la terza volta nel circuito ATP. Spunta un video di loro due impegnati in un torneo giovanile a 13 anni.

A cura di Marco Beltrami

I quarti di finale di Wimbledon ci regaleranno una partita pirotecnica tra Carlos Alcaraz e Holger Rune. Si affronteranno i due tennisti che insieme a Sinner sembrano destinati a dominare per i prossimi anni, dando vita ad una rivalità epica. Lo spagnolo reduce dalla bella vittoria su Berrettini e il danese che si è sbarazzato di Dimitrov si conoscono bene, essendosi incrociati in campo sin dalla tenera età.

Alcaraz e Rune sono separati solo da qualche giorno di differenza, essendo entrambi nati nel 2023 rispettivamente nei primi di maggio e a fine aprile. Una vita dedicata al tennis per i due fenomeni che hanno confermato le aspettative riposte nei loro confronti e ora si affronteranno nel tempio del centrale di Wimbledon per un posto in semifinale. Il numero 1 e il numero 6 del mondo hanno iniziato a condividere il campo da quando avevano circa 11 anni.

Non solo da avversari, ma anche da compagni. Nelle ultime ore infatti è tornato virale un video che mostra Alcaraz e Rune impegnati in un torneo di doppio quando avevano circa 13 anni. Nelle immagini si possono vedere in due ragazzini in azione al torneo Petit As, in coppia. Alcaraz e Rune giovanissimi sfoderano già un tennis di pregevole fattura, dimostrando un’intesa notevole. Un contenuto impressionante se si considera cosa sono diventati oggi.

Sintonia, scambio di indicazioni e poi esultanze per i due giovani talenti che chiudono un punto con un doppio smash da applausi. Ne hanno fatta di strada da allora il danese e lo spagnolo che nel circuito principale ATP tra i professionisti si sono sfidati in due occasioni con una vittoria a testa: la prima per Alcaraz alle Next Gen Finals, la seconda per Rune al Masters di Parigi.

E ora ecco il terzo confronto, il più prestigioso sull'erba di Wimbledon. Alcaraz dopo il trionfo su Berrettini si è guardato indietro: "Abbiamo condiviso tanti bei momenti. Giochiamo insieme dall'età di 12 anni. Non ci siamo scambiati messaggi, ma ovviamente ci conosciamo molto bene. Sì, sono molto entusiasta. Penso che sia lo stesso per lui. La prima volta che l'ho visto avevamo 12 o 11 anni, durante un torneo a Maiorca. Credo sia stato Tennis Europe per gli under 12. Avevo parlato un po' con lui. È stato durante questo torneo che abbiamo giocato insieme per la prima volta".

Stuzzicato sulle doti di Rune e su cosa toglierebbe al suo avversario, il numero uno al mondo ha dimostrato di non avere dubbi: "Se dovessi togliergli un'arma, direi il rovescio. Non sto dicendo che il mio rovescio sia cattivo, no. Penso che abbia un ottimo rovescio. Ha molta passione. Ama il gioco ed è anche un giocatore molto competitivo. Potrei descriverlo così".

Anche Rune ha parlato di Alcaraz sottolineando che lo spagnolo attualmente è più avanti di lui, non solo in classifica: "Sono davvero, davvero ansioso di migliorare. Ad essere onesti, non mi sembra di andare molto veloce. Alcaraz se la cava anche meglio di me. Mi sento come se stessi spingendo ogni giorno. Certo, ammiro i buoni risultati che ottengo, ma ho davvero grandi ambizioni”