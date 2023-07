Wimbledon 2023, oggi Sinner-Safiullin e Djokovic-Rublev in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al torneo di Wimbledon di tennis: in campo Jannik Sinner, ultimo italiano rimasto dopo l'eliminazione di Matteo Berrettini per mano di Alcaraz. Il programma dei quarti prevede la partita del tennista italiano contro Safiullin non prima delle 15:30 sul campo numero uno. In precedenza il match del tabellone femminile tra Swiatek e Svitolina.

Si giocheranno oggi sul centrale di Wimbledon, altre due partite dei quarti, ovvero Pegula-Vondrousova e il campione in carica Djokovic che se la vedrà contro Rublev. Le partite dei quarti si potranno seguire in diretta TV su Sky e in streaming con Sky Go e NOW.

Il programma di oggi a Wimbledon e i risultati degli italiani

Sinner-Safiullin, Campo numero 1 (non prima delle 15:30)

Sinner-Safiullin oggi in tv a Wimbledon: orario e dove vederla

Sinner-Safiullin è in programma oggi martedì 11 luglio non prima delle 15:30 sul campo numero 1 di Wimbledon. Diretta TV non in chiaro su Sky, su uno dei canali dedicati, ovvero 201, e uno dal 251 al 257. Il match dei quarti di finale si potrà seguire anche in streaming grazie all'app Sky Go per gli abbonati con il servizio live on demand NOW.

Dove vedere la partita di Djokovic contro Rublev al torneo di tennis in diretta TV

La partita tra Djokovic e Rublev è in programma oggi sul centrale non prima delle 16. Il match si potrà vedere in TV su Sky, su uno dei canali dedicati. Diretta streaming su Sky Go e NOW.

Oggi in campo anche Swiatek, Svitolina, Pegula e Vondrousova: orari e programma

Si giocano oggi anche due partite dei quarti di finale femminile, entrambe in programma come primo match sul centrale e sul campo 1. Swiatek-Svitolina e Pegula-Vondrousova

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0