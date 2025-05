video suggerito

Alcaraz dal tennis al calcio: "Vado a vedere la Serie A, ho un amico che gioca nella Lazio" Carlos Alcaraz lascia il tennis per due ore sabato pomeriggio. L'ex numero 1 del mondo sarà all'Olimpico per seguire Lazio-Juventus al fianco dell'amico Patric.

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz cerca anche il titolo di Roma, che ancora gli manca. Il rientro agli Internazionali è stato tanto buono quanto agevole. Non era scontato considerato il problema fisico che lo ha fermato nelle scorse settimane. Una vittoria che scaccia pensieri e che gli permette di guardare con serenità al futuro. Sabato, nel giorno dell'esordio di Sinner, il numero 3 del tabellone si allenerà al Foro Italico e poi si sposterà di poche centinaia di metri per seguire dal vivo Lazio-Juventus allo Stadio Olimpico, in campo potrebbe esserci anche un suo amico.

"Ho un amico che vive qui e gioca nella Lazio"

Ama il calcio Alcaraz, è un grande tifoso del Real Madrid, che trascorrerà il sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico. Lo farà perché vuole godersi una partita di alto livello, tra Lazio e Juventus, e per via di un amico, il difensore Patric, che da anni gioca con la Lazio, anche se ora ai box per un infortunio: "Ho un amico che vive qui e gioca nella Lazio. Guarderemo la partita, visto che possiamo vedere una gara di Serie A, e ci divertiremo. Ovviamente avremo tempo per visitare Roma, mi piacerebbe anche passeggiare per la città e visitarla, vedere le sue bellezze".

Dall'Olimpico anche un occhio su Sinner

In contemporanea ci sarà il grande ritorno di Sinner, il grande rivale di Carlos che osserverà pure su Jannik "Terrò d'occhio Sinner e guarderò anche la partita del suo ritorno".

Poi dal Foro Italico, Alcaraz ha parlato della partita d'esordio degli Internazionali d'Italia: "Mi sono sentito bene, non ho avuto problemi alla gamba, mi sono mosso con naturalezza. Il modo in cui ho coperto il campo mi dò molta fiducia per il prosieguo del torneo. Sono un po' raffreddato, uso il cerotto per respirare un po' meglio. I cambi di caldo e freddo non sono il massimo, ma mi sto curando e oggi è andata abbastanza bene. Sono molto contento di essere a Roma quest'anno, per potermi godere questo torneo, la gente e il posto che sono unici. Speriamo di poter continuare a sentire l'affetto e l'energia di Roma".