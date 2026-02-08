Valentino Rossi: “Con Mattarella è stato fatto tutto in segreto. Hai a che fare con una certa aura”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La trovata di far arrivare (ovviamente per finta, il video era registrato, visto che già era dentro lo stadio Meazza) il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina su un tram guidato da Valentino Rossi è stata decisamente riuscita. Mettere assieme uno dei campioni più amati dello sport italiano e il Capo dello Stato ha prodotto qualcosa che sicuramente emanava ‘calore' nell'assistervi, anche grazie all'empatia di Mattarella. A distanza di qualche giorno dal loro incontro, Valentino nomina esplicitamente "l'aura" del presidente e racconta i retroscena della vicenda.

Valentino Rossi e il video sul tram con Mattarella: "È stato un onore, l'ho trovato in grande forma"

Prima di tutto il 46enne marchigiano svela com'è nata la sua partecipazione e la massima segretezza cui è stato vincolato: "Mi hanno contattato gli organizzatori tempo fa, spiegandomi di cosa si sarebbe trattato e mi è sembrata subito una grande idea. Soprattutto, mi rendeva felice l'ipotesi di restare qualche minuto a tu per tu con il Presidente. Una occasione più unica che rara. Avremmo potuto stare insieme per un poco, scambiare qualche parola. È stato un onore, un momento bellissimo. E ho trovato il nostro Presidente in grande forma".

Il video è stato girato il 2 febbraio: "È stato fatto tutto in gran segreto – racconta Valentino al ‘Corriere della Sera' – perché era importante che non si sapesse nulla prima della messa in onda la sera della cerimonia. Per alcune parti avevano già fatto tutto usando delle controfigure, poi sarebbe toccato a noi. Mi sono presentato per tempo, ho indossato l'uniforme da tramviere, con tanto di cappello, poco dopo è arrivato il Presidente, preceduto e seguito dalla sua scorta. Hanno girato prima la parte con le bambine che perdono il peluche sul tram, con il Presidente che lo raccoglie, quindi il nostro incontro".

Rossi e il Presidente hanno girato la scena una sola volta: "Pochi momenti memorabili"

Puoi aver vinto tutti i titoli di campione del mondo che vuoi, ma Rossi ammette che incontrare il Capo dello Stato lo ha toccato nel profondo: "Ero davvero emozionato, perché Mattarella per me è un simbolo, una persona che emana positività, rispetto, giustamente amata da tutti. Avere davanti questo signore anziano, saggio, illustre, comporta avere a che fare con una certa aura. È stata buona la prima: la scena è durata pochi minuti, ma sono stati davvero intensi, memorabili. Il momento in cui il Presidente si avvicina, mi tende la mano, mi ringrazia di averlo trasportato sino a San Siro, è stato davvero speciale e quell'immagine di noi due, in piedi, sulla porta, per me è forte, penso rimanga un ricordo prezioso che porterò con me per sempre. Mi pare che abbiamo colto nel segno, E il fatto che quell'immagine fosse stata pensata per rappresentare l'Italia mi rende davvero fiero".