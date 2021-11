Terribile infortunio per Theaux: si frattura gomito, tibia e caviglia, salterà Pechino 2022 Lo sciatore francese Adrien Theaux è stato vittima di un terribile incidente sulle piste di Copper Mountain in Colorado. Il 37enne si è fratturato il gomito sinistro, la caviglia e la gamba destra.

A cura di Alessio Morra

Molto sfortunata la squadra francese maschile di sci alpino, perché dopo l'infortunio che ha messo fuori uso per tutta la stagione Brice Roger c'è stato il pesantissimo infortunio di Adrien Theaux, il discesista che durante una sessione di allenamento in Super G a Copper Mountain in Colorado, dove si trovava in vista delle gare nordamericane di Lake Louise in Canada. Il francese è caduto e ha subito delle importanti lesioni. Lo sciatore di Tarbes ha riportato la frattura del gomito sinistro, la rottura della caviglia e della gamba destra. Stagione finita subito, sogno olimpico svanito ma soprattutto carriera a rischio considerato che di anni Theaux ne ha 37. Proprio in Colorado a Vail il francese è stato subito sottoposto a un intervento e nei prossimi giorni tornerà in patria.

Theaux è uno sciatore di lungo corso, ha disputato 289 in coppa del mondo e ha ottenuto proprio negli Stati Uniti il risultato migliore della sua carriera quando conquistò una medaglia di bronzo ai Mondiali di Vail – Beaver Creak del 2015. In Coppa del Mondo è salito sul podio 13 volte, ha ottenuto come miglior piazzamento nella classifica generale l'11° posto, e ha vinto tre discese libere: a Lenzerheide nel 2011, a Kvitfjell nel 2013 e in Italia ha trionfato nel 2015 a Santa Caterina Valfurva.