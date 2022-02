Terribile caduta per Camille Cerutti, le urla di dolore squarciano il silenzio in pista Camille Cerutti ha riportato una brutta caduta durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino: la dinamica dell’infortunio e le urla di dolore hanno fatto subito pensare al peggio.

A cura di Vito Lamorte

La discesa libera femminile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 è stata memorabile per l'Italia ma ha vissuto anche un momento di grande paura. Camille Cerutti è caduta in malo modo sul ginocchio destro in uno dei passaggi chiave della “Rock” a poche decine di metri dal cancelletto ed è scivolata per diverse decine di metri fino alle protezioni.

La 22enne marsigliese, partita con il pettorale 27, ha mancato il suo atterraggio dopo un salto e il suo ginocchio ha effettuato un movimento che non ha lasciato scampo: rottura del legamento e del menisco del ginocchio destro. La gara è stata logicamente interrotta, prima che lo sciatrice venisse curato e portata via in barella. Per alcuni minuti l'atmosfera si è fatta molto pesante sul sentiero di Yanqing, perché era evidente che si trattava di un problema molto serio.

Le urla di dolore della francese hanno squarciato il silenzio che accompagna queste prove e fin da subito si è capito che si trattava di un infortunio grave: Camille Cerutti ha continuato a scivolare per decine di metri fino alle reti di sicurezza prima dell'arrivo dei soccorsi.

La gara si è conclusa con la vittoria dell’elvetica Corinne Suter, che è riuscita ad aggiudicarsi la medaglia d'oro davanti alle azzurre Sofia Goggia e Nadia Delago, ma le urla di dolore di Camille Cerutti sono rimaste nelle menti di tutti per diverse ore fino all'arrivo della nota ufficiale da parte del Comitato olimpico francese: "In seguito alla caduta in discesa, Camille Cerutti ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione al menisco del ginocchio destro. Verrà rapidamente rimpatriata in Francia".

Non è stata una grande giornata per le francesi, con Laura Gauché che ha chiuso al 10°posto questa discesa davanti a Romane Miradoli, 13a, che non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alle telecamere di France Télévisions. “C'è molta delusione oggi. Difficile da digerire”.