Sofia Goggia è tornata! 313 dopo l’infortunio si prende il secondo posto a Beaver Creek

A cura di Marco Beltrami

Sofia Goggia è tornata, e vuole recuperare in fretta il tempo perduto. La sciatrice bergamasca 313 giorni dopo il gravissimo infortunio in allenamento a Ponte di Legno, si è presa il podio nella discesa di Beaver Creek. Gran prova per Goggia che ha mostrato ancora una volta il suo strapotere fisico, arrendendosi per 16 centesimi a Hütter.

Sofia Goggia strepitosa, torna dopo quasi 11 mesi e arriva seconda

Il tempo sembra essersi fermato per Sofia che è scesa in pista senza mostrare nessun tipo di paura, nonostante il lunghissimo periodo di stop e la frattura di tibia e malleolo che avrebbe potuto farle tirare indietro la "gamba". E invece prova quasi perfetta per l'azzurra che ha fatto registrare il cronometro di 1'32″54. Esultanza contenuta al traguardo per lei, nonostante la soddisfazione di essersi messa alle spalle anche la campionessa in carica di Coppa del Mondo Lara Gut-Behrami.

Solo una perfetta Cornelia Hütter toglie la vittoria a Goggia a Beaver Creek

Meglio di lei ha fatto solo Cornelia Hütter, che si è rivelata imbattibile. Atteggiamento da campionessa vera per Sofia Goggia dopo la vittoria dell'avversaria: applausi convinti per la ragazza austriaca, letteralmente in giornata di grazia e capace di fare sedici centesimi meglio della bergamasca grazie soprattutto all'eccezionale tratto finale. Per quanto riguarda le altre atlete italiane impegnate oggi, settimo posto per Marta Bassino e nono posto per Federica Brignone che ha dovuto fare i conti con una forma fisica precaria, a causa delle cure necessarie per un problema ai denti. Undicesima invece Laura Pirovano.

Un secondo posto dal valore di un successo per Sofia Goggia. Considerando il lunghissimo periodo di inattività, forse la campionessa italiana avrebbe firmato alla vigilia per un podio su questa pista. Un punto di partenza più che ottimo in vista del prosieguo della stagione.