Un'altra medaglia d'argento per l'Italia ai Mondiali di Snowboard Cross di Idre Fjall. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva nella gara a squadra si sono piazzati al secondo posto, alle spalle della coppia australiana, che ha vinto grazie all'ultimo dragon beck di Belle Brockhoff. Per Moioli è la sesta medaglia in un campionato del mondo, la quinta l'aveva ottenuta nella giornata di ieri. L'azzurra due anni fa conquistò sempre l'argento nella gara a squadre, ma a Solitude era in coppia con Omar Visintin. Prima medaglia in un Mondiale per l'atleta genovese dell'Esercito.

Argento bis per l'Italia nei Mondiali di Snowboard Cross

Sommariva e Moioli è partito molto bene, quando è toccato a Moioli l'Italia si è portata avanti ed ha condotto a lungo la gara, ma nel finale c'è stato il sorpasso dell'Australia con Belle Berckhoff. Sesto posto per l'altra coppia azzurra, quella formata da Omar Visintin e Raffaella Brutto. Due argenti in due giorni sono un eccellente bottino per l'Italia in questo Mondiale di Snowboard Cross.

Gli innumerevoli trionfi di Michela Moioli

Michela Moioli migliora ulteriormente il suo medagliere. L'atleta bergamasca, classe 1995, grande amica di Sofia Goggia, ha una bacheca strepitosa. Nel 2018 ha ottenuto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, quelle disputate in Corea del Sud, ha ottenuto anche 37 successi in Coppa del Mondo (31 individuali) e ha vinto tre volte la Coppa del Mondo di Snowboard cross (2016, 2018, 2020). Le manca solo la medaglia d'oro ai Campionati del Mondo. Ma di medaglie ne ha ottenute ben sei ai Mondiali, tre d'argento (due in Svezia) e tre di bronzo. Per Lorenzo Sommariva questa è stata invece la prima medaglia in un Mondiale.