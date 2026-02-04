Sinner assente alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina: ultimi tedofori quasi sicuri

La presenza di Jannik Sinner alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina era data per certa fino a poche ore fa e invece venerdì sera il campione azzurro della racchetta non sarà tra i tedofori ‘eccellenti' che porteranno la torcia olimpica nel tratto finale prima dell'accensione del braciere. Sinner a Melbourne, dove aveva perso in semifinale da Djokovic nell'Australian Open, aveva risposto "non so" a precisa domanda circa la sua presenza all'inaugurazione dei Giochi organizzati nel nostro Paese, e tuttavia in molti la ritenevano sicura.

Invece il 24enne altoatesino ha deciso di non presenziare: Sinner in questo momento è totalmente concentrato sul tennis e dunque – riferisce la ‘Gazzetta dello Sport' – continuerà a seguire il suo programma di allenamenti per cercare di iniziare la rimonta in classifica su Alcaraz, da cui adesso è distanziato quasi 3000 punti. Jannik nei prossimi mesi avrà tutto da guadagnare nel ranking, visto che nel raffronto con lo scorso anno non dovrà scartare punti, essendo rimasto fermo nel 2025 a causa della sospensione di tre mesi patteggiata per la positività al Clostebol.

Niente Olimpiadi (se non in televisione) dunque per Sinner, che rientrerà nel torneo ATP 500 di Doha in Qatar (16-21 febbraio), dove volerà qualche giorno prima per acclimatarsi. Tolto il tennista dal palcoscenico della cerimonia dei Giochi invernali, resta il mistero sugli ultimi tedofori che porteranno la fiaccola olimpica verso i due bracieri, uno a Milano (all'Arco della Pace) e l'altro a Cortina (in piazza Dibona).

Un mistero che ormai dovrebbe essere solo sulla carta, visto ad accendere il braciere a Milano, portando la torcia nell'ultimo tratto, sarà sicuramente Alberto Tomba, le cui credenziali di grandezza nello sport italiano non hanno bisogno di presentazioni. C'è solo da sapere se lo farà da solo o assieme a qualcun altro. Che potrebbe essere Deborah Compagnoni, ugualmente certa del ruolo di ultima tedofora: tuttavia la campionessa olimpica potrebbe essere investita del ruolo a Cortina e non a Milano. Altri due giorni e sapremo tutto.