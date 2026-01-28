Chi sarà l’ultimo tedoforo di Milano-Cortina 2026 e quale può essere il ruolo di Jannik Sinner

A pochi giorni dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in molti si chiedono chi sarà l’ultimo tedoforo. Facile pensare che saranno un uomo e una donna ad accendere il braciere olimpico.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono sempre più vicine. La cerimonia inaugurale si terrà venerdì 6 febbraio. Quella sera l'attenzione sarà massima e l'apice si avrà quando l'ultimo tedoforo accenderà il braciere olimpico. C'è grandissima curiosità sul nome o sui nomi degli eletti. Un tempo ce n'era solo uno, mentre agli ultimi Giochi estivi, quelli di Parigi, sono stati in due ad accenderlo. La ridda di nomi è partita, con una sfilza di ipotesi sul tavolo. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio non ha svelato nulla, ma ha escluso in modo categorico una serie di nomi.

Il presidente del Coni ha dato un indizio

Dei tedofori olimpici se n'è parlato tanto, pure troppo, considerato le polemiche per una serie di personaggi. Luciano Buonfiglio avrebbe dovuto fare il tedoforo, ma non potrà farlo a causa di impegni di rilievo – era stato scelto il pomeriggio del 6 febbraio, ma sarà con il Presidente Mattarella. Lo farà lo stesso, ma il giorno precedente. Il Coni da tempo sta vagliando una serie di nomi, perché ha il compito di scegliere i tedofori, compresi gli ultimissimi. Chi potranno essere?

Il precedente delle Olimpiadi di Parigi 2024

Certezze pari a zero. Ma due indizi belli forti. Il primo riguarda l'indicazione del CIO, che già per i Giochi Olimpici 2024 suggerì un uomo e una donna. A Parigi il braciere venne acceso dal judoka Teddy Rener e dalla velocista Marie-José Perec. Poi è stato proprio Buonfiglio a dire che non ci saranno sorprese alla Platini, che accompagnò un bambino alle Olimpiadi di Albertville del 1992. Come a dire non si pescherà da un altro sport.

Alberto Tomba ha vinto tre medaglie d’oro alle Olimpiadi, cinque complessivamente.

Tra i candidati c'è Alberto Tomba

Viene facile pensare che l'ultimo tedoforo possa essere Alberto Tomba, campione assoluto, leggenda dello sport italiano e in assoluto dello sci, amatissimo per i suoi successi e il carattere scanzonato. Potremmo dire che sia in pole position. Il suo nome venne fatto anche per Sestriere 2006, ma gli venne preferita Stefania Belmondo, altra grande campionessa olimpica. Per il nome femminile c'è maggiore indecisione.

Compagnoni, Di Centa e Fontana

Deborah Compagnoni potrebbe essere una validissima candidata, ma si potrebbe voler dare spazio a un'altra esponente degli sport invernali. Con il nome di Manuela Di Centa in auge, così come quello di Arianna Fontana, stella dello short track, vincitrice di 11 medaglie alle Olimpiadi, due d'oro. Fontana potrebbe essere a San Siro il 6 febbraio, anche perché le gare di short track.

Sinner potrebbe essere uno degli ultimissimi tedofori delle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026.

Quale sarà il ruolo di Jannik Sinner alla Cerimonia d'Apertura

E poi c'è Jannik Sinner. Ebbene sì. Sinner è facilmente considerabile come un candidato per il ruolo di tedoforo. Pensarlo come ultimo, forse no. Mettendo pure a verbale le parole del presidente Buonfiglio si potrebbe immaginare il numero 2 del tennis, che sarà libero da impegni sportivi la prossima settimana, come uno degli ultimissimi tedofori, considerando la sua sua statura sportiva, la sua riconoscibilità e la sua passione per lo sci, da bambino lo ha praticato prima di scegliere il tennis.