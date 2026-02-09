Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali: perché cadono appena indossate

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le medaglie consegnate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 cominciano ad avere qualche problema. Sono diventate virali le immagini di diversi partecipanti che hanno mostrato le medaglie rotte, con il metallo staccato dal nastro dopo la premiazione: il caso di Breezy Johnson, oro nella discesa libera femminile, sembrava frutto di un incidente isolato ma dopo di lei altri due atleti hanno lamentato di aver avuto lo stesso inconveniente con i loro premi che si sono sganciati improvvisamente.

Oltre alla sciatrice statunitense anche la connazionale Alysa Liu, oro nel pattinaggio di figura a squadre, ha mostrato la medaglia rotta in un video che è diventato virale e addirittura la squadra tedesca di biathlon ha mostrato in diretta uno dei suoi atleti che stava per perdere il bronzo che portava al collo. I tre casi hanno subito fatto scattare l'allarme per la Fondazione Milano Cortina che sta cercando di correre ai ripari, anche se non si sa ancora se gli atleti riceveranno una nuova medaglia in sostituzione di quella rotta.

Tre medaglie rotte in un giorno

Al momento sono due ori e un bronzo le medaglie finite sotto la lente di ingrandimento: il metallo si è staccato dal nastro che viene apposto al collo dei vincitori che hanno dovuto conservarlo in tasca per non perderlo. Stiamo parlando delle medaglie olimpiche più costose di sempre, visto che il prezzo dei metalli preziosi è esploso dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Anche lì era scoppiata la polemica, con oltre 100 atleti che le avevano restituite perché si erano rovinate nei mesi successivi, ma questa volta il problema è insorto pochi minuti dopo averle ricevute, come mostrato anche da Johnson che ha dato la colpa all'esultanza un po' troppo sfrenata.

Lo stesso hanno pensato anche Liu (come scritto nei commenti del video postato su Tiktok), e la squadra tedesca di biathlon che involontariamente ha pubblicato le immagini del momento esatto: Justus Strelow stava saltando con i suoi compagni di squadra quando all'improvviso si vede la medaglia di bronzo che si stacca e cade per terra, ma viene fortunatamente ripresa qualche istante dopo. Il metallo saltava su e giù prima di staccarci, con l'atleta sconvolto che ha cercato invano di riattaccarla tra lo stupore generale.

@frigouscigous I just got this olympic gold medal, already broke it ♬ Black Beatles – car.archives.music

La risposta della Fondazione

Tre medaglie rotte nella prima domenica delle Olimpiadi Invernali sono un caso sul quale anche la Fondazione Milano Cortina sta indagando. In conferenza stampa Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer della Fondazione, ha ammesso che ci sono in corso valutazioni tecniche: "Siamo a conoscenza, abbiamo visto le immagini, stiamo cercando di capire se esiste un problema. Riteniamo che quello delle medaglie sia davvero un momento importante, per cui ci stiamo assolutamente lavorando". Al momento non si sa quale sia il problema e non è stato confermato se i tre atleti riceveranno delle medaglie sostitutive.