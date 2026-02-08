Breezy Johnson ha già rotto la medaglia d’oro vinta a Cortina nel modo più inaspettato possibile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La gioia di Breezy Johnson per l'oro nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è stata spezzata da un piccolo incidente di percorso: il suo prezioso bottino dovrà subire una riparazione perché la medaglia si è staccata dal nastro che aveva messo al suo collo durante la cerimonia di premiazione. L'ha nascosta in tasca per tenerla al sicuro e l'ha mostrata alle telecamere piuttosto contrariata, spiegando anche come ha fatto a romperla accidentalmente mentre stava celebrando un successo che significa davvero molto per la sua carriera.

Johnson rompe la medaglia olimpica

È stata protagonista di una gara straordinaria, macchiata dal terribile infortunio della sua connazionale Lindsey Vonn che è caduta rovinosamente con il crociato già rotto: tutti sono rimasti con il fiato sospeso per molti minuti mentre era a terra e riempiva la pista con le urla di dolore prima di essere portata via in elicottero. La statunitense le ha reso omaggio dopo aver vinto la medaglia d'oro, un traguardo pesante per lei che aveva saltato le Olimpiadi di Pechino nel 2022 per un infortunio al legamento crociato anteriore.

Peccato che il suo oro prezioso sia praticamente caduto a pezzi poco dopo la premiazione e sia finito immediatamente in tasca per evitare di perderlo. Ai microfoni di TNT Sports ha confessato di avere avuto un piccolo incidente con la sua medaglia: "Stavo saltando su e giù per l'eccitazione, poi è caduto". Il metallo prezioso si è praticamente staccato dal nastro che portava al collo e ha mostrato il misfatto con un espressione quasi rassegnata quando il giornalista le ha chiesto come fosse la sua medaglia: "È pesante, è rotto ma è uno spettacolo". Johnson si consolerà dopo una piccola riparazione che sistemerà il premio prezioso, durato solo qualche minuto appeso al collo.