Sci, oggi in TV dove vedere la discesa femminile di Cervinia con Goggia e Brignone: orari e diretta Oggi domenica 19 novembre alle 11:45 è in programma la discesa femminile a Zermatt-Cervinia, quarto appuntamento di Coppa del Mondo. Al via 54 atlete di 17 Paesi, con 9 italiane tra cui Goggia e Brignone. TV e streaming in chiaro su Rai 2 (Raiplay) e a pagamento su Eurosport 1 (eurosport.it e discovery+)

A cura di Alessio Pediglieri

Sempre meno convincente l'organizzazione della discesa femminile di Coppa del Mondo in programma in questo weekend sulle nevi della Gran Becca. Zermatt-Cervinia doveva essere lo scenario perfetto del quarto appuntamento in programma ma il maltempo non ha dato tregua agli organizzatori. Annullate due prove su tre e anche la discesa di ieri, sabato 18 novembre. Adesso tutta la concentrazione è rivolta all'appuntamento odierno: oggi domenica 19 novembre è un programma la discesa femminile delle ore 11.45, con nove azzurre iscritte, prova transfrontaliera sulle nevi svizzere-italiane.

Oggi, dunque, scendono in pista tutte le atlete che si daranno battaglia nell'unico momento rimasto utile per definire l'ordine d'arrivo della discesa per la tappa mondiale a Zermatt-Cervinia. In pista Mikaela Shiffrin ma anche le nostre Sofia Goggia e Federica Brignone , tra le più attese delle azzurre in gara.

Sofia Goggia, Federica Brignone e altre 7 italiane: i pettorali per la discesa femminile di sci

L'Italia è ben rappresentata, con 9 atlete pronte a scendere sulle nevi della Gran Becca. Ecco i pettorali a disposizione delle azzurre che vedranno Elena Curtoni con l’11, Sofia Goggia col 13, Federica Brignone col 16, Laura Pirovano col 19, Nadia Delago col 27, Nicol Delago col 30, Elena Dolmen col 43, Teresa Runggaldier col 48 e Karoline Pichler col 50.

A che ora e dove vedere in TV e streaming la discesa femminile di sci

Se il maltempo darà tregua, l'appuntamento è fissato per la prima mattinata di oggi, alle 11.45 in punto. Una discesa femminile che vede a Zermatt-Cervinia prendere il via 54 atlete di 17 Paesi differenti. La discesa femminile sarà visibile in TV e in streaming in direta: su Rai 2 HD in chiaro e senza costi aggiuntivi (online su RaiPlay), mentre su Eurosport 1 HD (eurosport.it e discovery+ per lo streaming) solamente dietro pagamento.