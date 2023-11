Sci oggi in TV, dove vedere Goggia e Brignone nella discesa a Cervinia: orari e diretta Torna la Coppa del Mondo di sci femminile: oggi in programma la discesa sull’inedita pista Zermatt-Cervinia. Gli orari della gara e dove seguirla in diretta TV.

A cura di Ada Cotugno

La Coppa del Mondo di sci alpino continua e fa tappa tra Svizzera e Italia: Zermatt-Cervinia sarà lo scenario della discesa del quarto appuntamento che si terrà oggi, caratterizzata da condizioni meteo abbastanza estreme nei giorni precedenti che hanno portato alla cancellazione di alcune prove (oltre alle gare maschili dello scorso weekend), impossibili da disputare in condizioni così avverse.

Con Mikaela Shiffrin che continua a dominare su tutte questa volta anche le azzurre possono essere protagoniste con Sofia Goggia che sarà tra le atlete da battere per la discesa e Federica Brignone che vorrà continuare il suo momento positivo dopo il podio conquistato nell'ultimo gigante. Il quarto appuntamento della Coppa del Mondo sarà una novità assoluta, dato che per la prima volta si disputerà su questa pista.

Coppa del Mondo di sci, il programma femminile di oggi: gli orari TV delle gare

La nuova tappa della Coppa del Mondo si terrà sulla pista di Zermatt-Cervinia: le sciatrici saranno impegnate nella discesa che si disputerà in una location nuova e che potrebbe riservare diverse sorprese. L'appuntamento è per oggi, con partenza alle ore 11.45, così come la gara di domenica.

Le italiane in gara oggi nella discesa di sci femminile

Nella discesa l'Italia potrebbe recitare un ruolo importante con le sue atlete. Su tutte quella da battere sarà Sofia Goggia, ma anche Brignone potrà dire la sua. In totale delle 13 azzurre saranno 9 quelle impegnate in questa discesa: Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Karoline Pichler, Laura Pirovano,Vicky Bernardi e Monica Zanoner.

Dove vedere le gare di sci alpino in diretta TV e streaming sulla Rai

La Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino andrà in onda in diretta sia sulla Rai che su Eurosport 1. Le gare della Rai si potranno seguire in chiaro in TV su RaiSportHD (canale 58 del digitale terrestre). Tutti gli appuntamenti della stagione si potranno anche seguire in diretta su Eurosport 1, canale visibile dagli abbonati di Sky, Discovery+ e DAZN. Diversi quindi i modi per lo streaming, da quello gratuito con Raiplay, a quello con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.