Sci Alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Schladming: orari e programma

Oggi martedì 27 gennaio 2026 è di scena la Coppa del mondo maschile di sci alpino con lo slalom gigante di scena a Schladming. Diretta integrale in chiaro e senza costi delle due manche (17-45 e 20.45) su Rai2 e RaiPlay.

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna subito protagonista dopo l'ultimo weekend, sulla pista Planai di Schladming con in programma lo slalom gigante di oggi, martedì 27 gennaio, che precede lo slalom gigante di domani mercoledì 28. In entrambe le occasioni le due manche scatteranno alle 17:45 e poi in notturna alle 20:45 e ci sarà la totale copertura in chiaro e senza costi da parte della Rai.

Oggi a Schladming ci sarà il settimo appuntamento stagionale riservato agli specialisti, l’ultimo appello prima dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina. L'ultima volta in slalom gigante si è assistito al trionfo ottenuto da Marco Odermatt a Adelboden, con lo svizzero che guida attualmente la specialità con 400 punti. In casa Italia si attendono un segnali incoraggianti da parte soprattutto di Alex Vinatzer, reduce da un periodo difficile e senza podi, su una pista cara ai colori azzurri visto che dal 1975 ad oggi sono stati molti i nostri campioni a festeggiare braccia al cielo, da Piero Gros ad Alberto Tomba all'ultimo in ordine di tempo, Stefano Gross.

Gli azzurri in gara oggi nello Slalom Gigante maschile di Schladming di Coppa del Mondo

La squadra azzurra per la 14a tappa della Coppa del mondo maschile di sci alpino impegnata in una doppia tappa infrasettimanale (oggi per slalom gigante e domani per lo slalom speciale) sarà capitanata da Alex Vinatzer con il ct azzurro Massimo Carca che ha inserito nell'elenco anche gli immancabili Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Giovanni Borsotti e Simon Talacci.

Dove vedere oggi lo Slalom Gigante maschile di Schladming in diretta TV e streaming

Oggi per lo slalom gigante maschile sono previste due manche, con la prima nel tardo pomeriggio (ore 17:45) e la seconda in notturna (partenza prevista alle 20:45). La copertura in streaming e televisiva in chiaro è offerta come sempre dal servizio Rai, grazie alle dirette su Rai2 in TV e su RaiPlay per il live online. Come le altre prove di CdM, lo slalom odierno sarà trasmesso in diretta TV anche sui canali di Eurosport, disponibili in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels, solo a pagamento.