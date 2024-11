video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Levi: orari e diretta A Levi, in Finlandia, si disputa oggi la seconda prova della Coppa del Mondo di sci femminile. In pista per le due manche, alle 10 e alle 13, anche 7 italiane, tra cui la sorella di Matilde Lorenzi. Diretta tv in chiaro e gratis su Rai Sport HD. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa del Mondo di sci femminile torna in questo week-end a Levi (in Finlandia), dove oggi si disputa lo slalom speciale femminile articolato in due manche: la prima alle ore 10:00, la seconda alle 13:00. La favorita del secondo appuntamento della stagione dopo Soelden è l'americana, Mikaela Shiffrin, che su questo pendio ha vinto ben 7 volte e adesso punta all'8° successo in virtù anche dell'assenza dell'avversaria numero uno, Petra Vlhova.

Quanto alle italiane in gara, l'obiettivo è riuscire a ottenere il miglior piazzamento possibile puntando anzitutto alla qualificazione alla seconda prova. Sono sette le slalomiste convocate dal direttore tecnico, Gianluca Rulfi: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi (sorella di Matilde, morta in un tragico incidente dopo la terribile caduta in Val Senales, in Alto Adige). Tra queste, Rossetti è l'azzurra che vanta il maggior numero di presenze nella prova di Levi (9) – per lei solo un piazzamento nelle prime 30 nel 2020 (29ª) – assieme a Lara della Mea (26ª nel 2023). A quota 8 gare c'è Peterlini con un 12° posto nel 2023.

A che ora vedere lo slalom gigante femminile di sci: orario e programma

Il programma odierno del secondo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo è suddiviso in due manche. Sulle nevi finlandesi di Nevi si correrà la prima alle 10:00, la seconda partirà alle 13:00. Di seguito il palinsesto delle due discese di oggi:

Sabato 16 novembre – Slalom speciale femminile

prima manche (ore 10:00)

seconda manche (ore 13:00).

Dove vedere lo slalom femminile in diretta TV e streaming

La stagione di Coppa del Mondo di sci alpino sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Eurosport, visibili anche su Sky e su Dazn, oltre che in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+, su Sky Go e NOW TV. Sarà possibile vedere le gare in chiaro su Rai Sport HD e in streaming su Raiplay.